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哈爾濱冰雪遊獻萌寵白狐迎客 遊客追捧 網：理解紂王了

中國新聞組／北京8日電
小白狐看起來像在與遊客玩親親。（取材自微博）
小白狐看起來像在與遊客玩親親。（取材自微博）

紅到國外的哈爾濱冰雪遊再祭新招，推出「與白狐合影」，再引來大批遊客，人工飼養的白狐造型軟萌，不時打哈欠，還往遊客的懷裡鑽，讓人訝異白狐原來這麼乖、也有人表示「理解紂王」了(傳說九尾狐化身妲己，媚惑商紂王，讓他失去江山)。話題登熱搜後，由於搶抱白狐的遊客太多，業者還連夜運來一批支援。

來源：YouTube

綜合媒體報導，哈爾濱冰雪旅遊為招攬遊客，今年推出「抱白狐合影」項目，30元人民幣（約4.2美元）即可抱著人工飼養的軟萌白狐合影，受到眾多外地遊客的喜愛，「以前只能遠看，現在還可以在手上抱著，很值！」

哈爾濱松花江冰雪嘉年華負責人何先生指出，供遊客抱在手中的白狐，經人工飼養管理後毛色乾凈、氣味清新，也經馴化過，不用擔心會被抓咬。

有遊客表示體驗非常值得：「小狐貍手感很好，毛茸茸的，像一隻小狗，抱牠的時候會往人懷裡鑽，以前都只是遠遠看過狐貍，現在還可以上手抱著。」

業者從牡丹江緊急運來一批小白狐讓遊客抱抱。（視頻截圖）
業者從牡丹江緊急運來一批小白狐讓遊客抱抱。（視頻截圖）

有網友表示，排隊抱白狐不夠抱？這不一車白狐即將運往哈爾濱，爾濱（網友暱稱）主打一個有求必應，不敢想像進去會有多幸福。

小白狐會在遊客懷裡打哈欠。（取材自微博）
小白狐會在遊客懷裡打哈欠。（取材自微博）

也有網民評論「一個勁往懷裡鑽，誰能抵得住啊」、「好可愛，理解紂王了」。

此外，因眾多南方遊客赴哈爾濱旅遊，因身材普遍較北方人嬌小，被東北人稱為「南方小土豆」、「馬鈴薯公主」等。也陸續出現「小砂糖橘（廣西遊客暱稱）」、「大凍梨（東北市民自稱）」等花名。有微博網民認為這些暱稱有矮化女性，挑起地域對立嫌疑。

對此，微博官方發布通告，稱有個別用户罔顧事實刻意「帶節奏」，惡意解讀各種「愛稱」並趁機挑動地域對立、性別對立，站方堅決嚴肅處置，已清理排查到的1287條違規內容，並視嚴重程度暫時禁言79個違規帳號。

微博

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