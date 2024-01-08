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百萬玉石弄丟 老闆「抽乾河道」尋覓 懸賞200萬再找

中國新聞組／北京9日電
圖為打撈對搜尋現場。（取材自瀟湘晨報）
圖為打撈對搜尋現場。（取材自瀟湘晨報）

廣東佛山一家珠寶店老闆稱，5日戶外直播展示帝王綠翡翠戒面時，手滑致戒面不慎掉進河道，請來工人將水渠裡的水抽乾，但找了三天還是沒找到。網傳這個戒面約大拇指大，價值沒有千萬也有百萬（人民幣，下同）。如今，老闆懸賞200萬協尋，更是引發熱議，有網民則酸珠寶店疑為騙保險自導自演。

瀟湘晨報報導，根據網上視頻，5日佛山一家珠寶店不慎掉落價值千萬的玉石，找來工人在水溝裡打撈，並且圍起水渠，試圖抽乾水尋找。

事發現場。（取材自視頻）
事發現場。（取材自視頻）

拍攝者稱，珠寶店是為了給客戶展示翡翠自然光，手伸出窗外掉了下來，直接掉到樓下河道裡，據說價值幾百萬，只好趕緊請來專業打撈隊，但暫時還沒找到。

附近一家珠寶店老闆表示，「聽加工廠老闆說，是那個老闆自己在外面展示自然光掉了下來，掉到了一樓的棚子上，剛好被彈到水溝裡。」該名老闆說，「老闆自己說是50萬，但是經常給這位老闆加工的人說看過這東西，這個翡翠的市場價值應該是沒有1000多萬，大概200萬肯定是要的。」

圖為打撈對搜尋現場。（取材自瀟湘晨報）
圖為打撈對搜尋現場。（取材自瀟湘晨報）

而附近另一家珠寶店老闆則不相信此事的真實性，稱「對這件事感覺存疑，有和樓內保安溝通過，保安的意思感覺是騙人的，當然這個只是這個保安的主觀看法。」

另據大象新聞報導，目擊者胡先生表示，這邊珠寶店直播展示較多，之前也有翡翠掉下來，只是這次掉落的翡翠比較值錢。

圖為打撈對搜尋現場。（取材自瀟湘晨報）
圖為打撈對搜尋現場。（取材自瀟湘晨報）

對於抽乾河水找珠寶，網友多抱持不相信的立場，「指甲蓋大小價值幾百萬？騙保險吧」、「自導自演」、「這種東西張口就百萬」。

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