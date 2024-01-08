神祕鄂倫春族人現身哈爾濱 網：上回請出他們的是乾隆

神祕鄂倫春族人現身哈爾濱，受到遊客簇擁。(取材自極目新聞)

隨著哈爾濱冰雪旅遊的火爆，長期隱居山林的鄂倫春族人，頭戴麅角帽走在中央大街巡遊的畫面也登上各社交平台的熱榜，吸引了網友的目光，有網友笑稱「上次把鄂倫春族請出大興安嶺的還是乾隆」；不少哈爾濱人也表示，從小生長在這裡，「從來沒看過鄂倫春族，也沒看過這麼熱鬧的哈爾濱」。

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香港 01報導，鄂倫春族世代生活在大小興安嶺地區，被譽為「馬背上的民族」和「北半球漁獵民族的活化石」，主要分布在內蒙古自治區呼倫貝爾盟鄂倫春自治旗、布特哈旗、莫力達瓦達斡爾族自治旗和黑龍江省北部的呼瑪、遜克、愛輝、嘉蔭等縣。據2000年第五次全國人口普查 統計，鄂倫春族人口不到萬人，只有8196人。

對於網上流傳的「上次把鄂倫春族請出林子裡的是乾隆」，有鄂倫春族人留言反駁，「1930年代鄂倫春族有參與東北抗日聯軍，不要忽略鄂倫春族的貢獻」。

據報導，鄂倫春族是中國唯一可以合法打獵的民族，鄂倫春人曾身騎駿馬、手握獵槍，過著遊獵生活；1953年因政策安排，鄂倫春族人下山定居，結束遊獵生活，並非還生活在林子裡。

鄂倫春族小伙阿斯卡塔與遊客合影。(取材自極目新聞)

另據極目新聞報導，鄂倫春族青年古拉依爾·阿斯卡塔稱，此次他們從呼倫貝爾市鄂倫春自治旗驅車趕來哈爾濱，並在中央大街展示鄂倫春服飾與文化，「我的名字是鄂倫春語，古拉依爾是姓氏『關』的意思，阿斯卡塔的意思是『勇敢英俊的男孩』。」阿斯卡塔說。

阿斯卡塔說，自己的服裝全部由麅皮製成，頭上的麅皮帽材料源自麅皮和麅角，再縫上「假眼睛」製作而成。「鄂倫春服飾的製作周期很長，現在會製作的人也很少，一般只有一些鄂倫春族的老人會做，我們只有在重大節日和活動上才會穿。」

北京服裝學院博物館 指出，狍頭皮帽是鄂倫春族人狩獵時的極好偽裝，獵人們穿上狍皮衣，戴上狍頭皮帽，穿上狍腿靴，走路時安靜無聲。鄂倫春族青壯年和老年人也會在節日裡戴上這樣的帽子慶祝。狍頭皮帽是集保暖、偽裝、裝飾三大功能為一體的帽飾。

阿斯卡塔說，此次來哈爾濱是想宣傳鄂倫春文化，「全國範圍的鄂倫春族人只有不足9000人，我們非常珍惜這次來哈爾濱的機會，想借此傳播我們的文化。」黑龍江省民族研究會鄂倫春研究會常務會長關曉志是這次活動的組織者，共組織了20名鄂倫春同胞前來哈爾濱。