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「很想家」… 復旦滯美流浪博士 換新衣剪短髮

中國新聞組／北京8日電
孫先生感謝志願者們的幫助。(取材自極目新聞)
孫先生感謝志願者們的幫助。(取材自極目新聞)

流浪紐約街頭的復旦大學留美博士孫先生，在校友及志願者等協助下已獲妥善安置。換了新衣剪了短髮的他，發聲感謝大家助其重新振作。孫先生家鄉江蘇省江陰市有關部門已聯繫他協助補辦證件，稱孫聽到家鄉話時「聲音都有點哽咽了，很想家」。而對於孫先生如何回中國，網上意見兩極，前媒體人胡錫進稱，國家絕不會花納稅人的錢去管他這個美國人。

來源：YouTube

據極目新聞報導，孫先生在志願者和復旦大學美國校友會（紐約）處的幫助下，已被安置到當地臨時住處。復旦大學美國校友會（紐約）聯絡人表示，孫先生目前狀態比較穩定，目前白天有校友去陪伴他，他們還在商討一個長遠計畫，孫先生本人的精神狀態是一個考量。

志願者王先生將最新進展發布在個人社交帳號上。在視頻中，孫先生已換上新衣並剪了短髮，人看起來精神不少。孫先生表示，這些年經歷了一些人生變故，陷入困境，非常感謝所有關心和幫助他的朋友，讓他重新振作起來，開始新的人生。

王先生也配文稱：「接下來志願者將安排孫博士在美國接受治療，同時也會為其申請合作社會福利和救助，希望其能回歸正常的生活和工作。」

另據南方都市報報導，孫先生家鄉江蘇省江陰市民求助中心已通過發布孫先生流浪視頻的在美博主與孫先生電話交流。中心人員表示，「當時與他交流的工作人員是他家隔壁村子的鄉親，他們很順利地用家鄉話進行了溝通，我感覺他聲音都有點哽咽了，是很想家」。而該中心跟進孫先生情況後，「承受了巨大的壓力，每天接到幾百個騷擾電話」。

該人員表示，孫先生身上沒有任何證件，復旦大學當地校友會志願者無法為其申請救助，現正補領證件，需要家鄉當地有關部門出具證明並跟進情況。至於孫先生的家屬，「目前沒有提出求助需求」。

對於孫先生是否以及如何返回中國，中國網路上出現兩派意見，有人認為祖國應張開雙臂協助他回家，也有人覺得不該用國家的資源幫一個美國人。官媒環球時報前總編輯胡錫進則在微博發文：「國家決不會花納稅人的錢去管他這個美國人的，憑什麽呀。但是那些復旦人願意自掏腰包援助這位落難的校友，我將之視為中國大學留下的一份溫暖校友情。」

胡錫進在文中說，他最初看到這個新聞時，各種感受中很突出的一個是對美國社會的抱怨：「他們把中國這麽好的一個英才給毀掉了。儘管他已經是美國公民，但他是曾經從中國走出去的孩子，他在外面的闖蕩失敗了，我們心疼他。美國社會拋棄了他，復旦校友們找到並溫暖他，這不做作，這是真情。」

美國公民 福利 微博

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