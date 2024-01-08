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激活民營經濟… 上海官媒社論 籲政府放手和放權

中國新聞組／北京8日電
中國媒體第一財經3日發布一則社論，名為「最好的承諾是放手和放權」，直指45年的改革開放展示，中國經濟的騰飛史就是政府放權。(歐新社)
中國媒體第一財經3日發布一則社論，名為「最好的承諾是放手和放權」，直指45年的改革開放展示，中國經濟的騰飛史就是政府放權。(歐新社)

中國媒體第一財經3日發布一則社論，名為「最好的承諾是放手和放權」，直指45年的改革開放展示，中國經濟的騰飛史就是政府放權。

中央社報導，第一財經隸屬於上海文化廣播影視集團，其上級機構為上海市委宣傳部。在財新網發表呼籲重返實事求是的社論而遭到刪除後，第一財經的此篇社論自然引起討論。

第一財經的「一財社論」署名作者為「一財評論員」。

社論開頭指出，當前中國經濟面臨的內外環境複雜多變，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱，寬貨幣、緊信用等依然突出。民營經濟作為國民經濟中最活躍、最富競爭力的一股重要經濟力量，面臨對未來的不確定，以及對安全的焦慮。激活民營經濟，是中國經濟走出迷霧、爬坡過坎的關鍵所在。

社論說，決策層近年出台了大量鼓勵和支持民營經濟的政策，民營企業卻未能有感有得。這些政策在文件上看得見利好，但如何在現實中轉變成民營資本實實在在的所感所得，關鍵是對權力行權邊界的約束和框定。

社論並指，45年的改革開放展示，中國經濟的騰飛史，就是政府放權、權利獨立拓展的歷史，權利的自由拓展空間是經濟社會信用的動力之源，政府下放的既是權力也是責任，同時更是經濟的活力。

社論強調，對民營經濟最好的支持和鼓勵，是相信企業家知道如何經營企業，放手就是放活，放權就是放膽。唯有如此，才能為國企敢幹、民企敢闖、外企敢投營造有效的法治化營商環境。

至此，此篇社論未遭到刪除。

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