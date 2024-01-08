我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

波音737 MAX空中驚魂 飛出去的「艙門」找到了

時機敏感… 財新傳媒連載創辦人胡舒立文章 受矚目

中國新聞組／北京8日電
外界關注北京財新傳媒創辦人兼社長胡舒立的現況之際，財新網日前開始連載胡舒立的作品「重走前輩流亡路」。 (中新社資料照片)
外界關注北京財新傳媒創辦人兼社長胡舒立的現況之際，財新網日前開始連載胡舒立的作品「重走前輩流亡路」。 (中新社資料照片)

外界關注北京財新傳媒創辦人兼社長胡舒立的現況，在時機敏感之際，財新網日前開始連載胡舒立的作品「重走前輩流亡路」，置於首頁顯眼位置，引發關注。

中央社報導，文章來自胡舒立2023年11月出版的新書「穿越在歷史邊緣—重走前輩蘇門答臘流亡路」。

據該書內容簡介，胡舒立用八天時間在蘇門答臘重走了大外公胡愈之夫婦和他的難友、著名作家郁達夫和王任叔等人士的流亡之路，「完成了一次跨越80年的歷史尋蹤之旅，也釋放了多年積累的情結」。

財新網去年10月25日刊登了「穿越在歷史邊緣」前言，提到二次世界大戰期間，胡舒立外公胡仲持和他的哥哥胡愈之分別在香港擔任「華商報」總編輯以及在新加坡主編「南洋商報」。1942年1月，胡仲持在中共抗日組織東江縱隊的「秘密大營救」中脫離了險境。

財新2023年12月25日刊出的年終社論「重溫實事求是思想路線」被下架，2023年最後一天刊登的「2023終有一別」專題也被刪除，加上中國海外流傳「胡舒立被約談」、「胡舒立微博被清空」等說法，讓外界關注她及財新的情況。

胡舒立之後在微信朋友圈發文說，「接到許多祝賀，再次一併回覆：2024新年好」，被關心她的人士視為「報平安」。

新加坡 微信 香港

上一則

國泰承諾春節航班正常 工會促交代人手問題

下一則

中國外匯存底創高 人行囤黃金 官民都瘋搶引猜測

延伸閱讀

不當AV後 三上悠亞吐心聲「很放鬆」

不當AV後 三上悠亞吐心聲「很放鬆」
中國推首部國安連載漫畫 第1集就是抓西方間諜

中國推首部國安連載漫畫 第1集就是抓西方間諜
外界關注之際 北京財新連載創辦人胡舒立文章

外界關注之際 北京財新連載創辦人胡舒立文章
臉書「割頸案」遭刪文怒開戰 網紅小商人：越刪掛越多

臉書「割頸案」遭刪文怒開戰 網紅小商人：越刪掛越多

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
谷愛凌(左)與美國名媛金卡戴珊的合影，引發關注。(取材自九派新聞)

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

2024-01-03 15:25

超人氣

更多 >
中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人
布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」
102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…

102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…
諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的