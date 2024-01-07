當家7年虧32億…85後企二代辭董事長 創辦人老爸重掌舵

胡佳佳接掌美邦服飾後公司開始出現大額虧損，最終辭去董事長一職。(取材自每日經濟新聞／「家族企業雜誌」圖)

近年中國一些家族企業開始交棒給子女經營，不過卻有企業因二代業績不佳退位、原負責人再次「出山」。曾是「服飾第一股」的老牌企業「美邦服飾」，其85後董事長胡佳佳宣布辭職，而她的父親、美邦服飾創辦人周成建同日「回歸」，重新掌舵美邦只差臨門一腳。市場人士指出，胡佳佳接手7年公司累計淨虧近32億（人民幣，下同），是老爸重新掌權的主因。

每日經濟新聞報導，5日晚間，有「步行街之王」稱號的美邦服飾公告稱，公司董事長胡佳佳因個人原因提交辭職，其職務包括董事長、董事、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員及戰略委員會主任委員。辭職後，胡佳佳將繼續擔任公司總裁。

值得注意是，同一日發布的另一則公告顯示，美邦服飾第六屆董事會審議透過提名公司創辦人周成建為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，並同意2024年1月22日將召開臨時股東大會。

周成建是美邦服飾的實際控制人，與胡佳佳是父女關係。他1995年在溫州開設第一家美特斯邦威專賣店，實行品牌連鎖經營；曾任美邦服飾第一、二、三屆董事會董事長等職。「公告的意思已經很明顯了」，一位美邦服飾內部人士表示，此次人事換防主要是將權力交回周成建手中，由周成建來擔任美邦服飾的掌舵人。

周成建創辦美邦服飾，如今又回歸重新掌權。(取材自界面新聞)

資料顯示，美邦服飾於2008年8月28日於深圳中小型板上市，一度成為服飾市值第一股。據報導，美邦服飾走下坡路，始於2013年。在門市數目達到5220家的高點後，美邦服飾的門市數呈現斷崖式下降。同時，美邦服飾的歸母淨利大幅下滑。2013年，美邦服飾的淨利從上年的8.50億元銳減至4.05億元。

胡佳佳接手後，2017年美邦服飾開始出現大額虧損。根據不完全統計，在胡佳佳接手的7年多以來，美邦服飾歸母淨利累計虧損額近32億元。