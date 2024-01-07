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參與「國家護網」演練 河南環保工日領3000

中國新聞組／綜合報導
南陽市生態環境局方城分局一名環保工被舉報兼職，意外曝光高級資安才能。(取材自北京青年報)
南陽市生態環境局方城分局一名環保工被舉報兼職，意外曝光高級資安才能。(取材自北京青年報)

河南省南陽市一名環保職工近日被舉報在外兼職，日領3000元（人民幣，下同），存在利益輸送。事件意外曝光，原來他是參加「國家護網」的網路安全演習，具備資安技術，因而領到高薪。

來源：YouTube

中央社引述頂端新聞報導，有網友4日在社群發布影片稱，「南陽市生態環境局方城分局一公職人員張某在外兼職，日薪稅後3000元，質疑存在利益輸送」。協議書顯示，張某獲某公司聘用，在「國家護網」專項行動期間，到該公司兼職。該公司在期間安排張某到「技術服務」部門，從事護網行動「安全服務工程師」。

事件曝光後，方城縣成立聯合調查專班調查核實，當晚通報情況說明稱，張某是南陽市方城縣生態環境局下屬事業單位環境監察大隊職工，曾在停薪留職期間（2021年6月-2023年4月）參與北京某網路科技公司為期一周左右的專項技術工作，期間日薪3000元。該公司與方城縣生態環境局無業務往來，不存在利益輸送問題。

公開資料顯示，地方生態環境局編制外人員，多數起薪也就3000多元；即使是編制內公務員，很少月薪過萬。張某參加「國家護網」網路安全演習，一周就賺3萬元。

對此，X平台網紅「李老師不是你老師」5日貼出一名從事網路安全的網友說明指出，張某兼職的攻防演練的薪資水準正常。攻防演練在業內稱之為「護網」，是網信辦或公安帶頭舉辦的，參加演練的單位有三大（電信）營運商和政府單位以及國家企業，每年都會有一次「國護」和「省護」，以及若干次以市級畫分的演練。

演練分為紅、藍兩隊，藍隊是防守隊，紅隊是攻擊隊。張某看起來是兼職藍隊，薪資標準一般分為初級、中級和高級，初級500至1500元一天；中級1500至3000元一天；高級3000至5000元都有可能。

另一位同行網友也補充，這個活動每年一次，每次也就兩周時間。國家部門帶頭這件事，本意是為了對中國政府、事業單位、國企公司的網路安全大演練、大檢查。「但中國人耍小聰明，不願意老老實實養安全團隊，就把養安全團隊的錢拿出來應付一下檢查，滿打滿算也才14×3000＝4萬左右一個人」，所以是很正常的價格，甚至可以說是相當便宜了。

對於方城縣生態環境局公職人員遭舉報在外兼職存在利益輸送，在微博討論區，網友評論一面倒翻車，反過來稱讚張某是人才，技術含量高，3000一天一點都不貴。

河南 微博 資安

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