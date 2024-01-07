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102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…

中國新聞組╱綜合報導
當天活動現場 。(視頻截圖)
當天活動現場 。(視頻截圖)

近日有網友分享出一則諾貝爾物理學獎得主楊振寧，與小他54歲妻子翁帆結婚20周年(瓷婚)紀念儀式的現場影片，影片中可以看到楊振寧心情十分雀躍，還甜蜜稱呼翁帆「Darling」，閃瞎眾人。

我娛有約報導，影片中，楊振寧帶著妻子翁帆在某一豪華會館亮相，高齡102歲的楊振寧身穿西裝，看上去精神矍鑠，在眾人的歡呼下大秀書法。楊振寧在完成作品之後，步伐蹣跚的走到一邊，大家熱情歡呼讓翁帆也親自上場秀秀書法技藝，楊振寧還甜蜜稱呼翁帆Darling，現場嘉賓猝不及防吃了一嘴狗糧，網友看了直呼好甜。

個性沉穩的翁帆，笑意滿面的同時還不忘客氣推託，楊振寧不忘盛情邀請妻子翁帆上場表現，在此過程中，夫妻倆的手還緊密相握，看上去十分親密。

據報導，活動現場，楊振寧還親自上台演講，102歲的他依舊口齒清晰，邏輯縝密。事實上，在楊振寧跨過百歲門檻之後，網上經常流傳他身體堪憂的消息；早在2010年，當時88歲的楊振寧就因為一場大病住進ICU，翁帆始終不離不棄，最終幫助他轉危為安。

2022年，楊振寧的好友也曾透露楊振寧曾經不慎跌倒，因為年事已高、骨質疏鬆，一度導致脊椎骨裂，最終住院85天才得以康復，同樣是翁帆寸步不離的照顧，楊振寧才得以一次次闖過難關，迎來「新生」。

楊振寧盛情邀請妻子翁帆上場表現，過程中，夫妻倆的手還緊密相握。(視頻截圖)
楊振寧盛情邀請妻子翁帆上場表現，過程中，夫妻倆的手還緊密相握。(視頻截圖)
夫妻倆的手緊緊相握。(視頻截圖)
夫妻倆的手緊緊相握。(視頻截圖)

書法 諾貝爾

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