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曾演出「楚喬傳」初代網紅南笙結婚

中國新聞組╱綜合報導
《楚喬傳》劇照。(取材自羊城晚報)
《楚喬傳》劇照。(取材自羊城晚報)

曾經風靡一時的初代網紅南笙近日再次備受大家關注，有網友曬出與南笙的合影，照片中南笙身著大紅中式喜服，也有不少網友曬出南笙婚禮現場照片，並發文稱：「南笙小仙女結婚啦，新婚快樂，一定要幸福呀！」

羊城晚報報導，日前一位名叫「Wynn溫馨」的網友，曬出和南笙的合影，稱「娘家人來了」，可以看到南笙穿著繡禾，一副新娘打扮，對著鏡頭比V，充滿著出嫁的幸福感。

對於南笙忽然結婚，不少網友都直呼意外，甚至連關注南笙多年的鐵粉都表示「完全不知道她要結婚了」，可以說是保密到家，評論區還有網友透露，自己的朋友幫南笙拍攝婚紗照，再次證實南笙已經結婚。

消息一出，南笙的粉絲也紛紛在她的微博留言送上祝福「新婚快樂」，還有喜歡她多年的粉絲留言：「從2014年開始陪伴的姑娘，妳也遇到了妳的良人」「阿南幸福下去呀」「竟然看到妳結婚啦！時間這麼快十多年就過去啦！祝妳新婚快樂，每天快樂」。

南笙2012年憑著一系列寫真開始受到關注，以清新甜美的外貌和獨特的氣質，讓她成為了網友眼中的「初代網紅」之一。隨後，南笙轉型成為演員，與黃覺、范植偉、李現等主演了懸疑劇「奇妙世紀」，與黃燦燦、敖犬等合拍愛情電影「半熟少女」；她還出現在了趙麗穎、林更新主演的熱播劇「楚喬傳」中，2023年，南笙還在網路大電影「封神·紂滅」中飾演妲己一角。

南笙。(取材自羊城晚報)
南笙。(取材自羊城晚報)
南笙的婚紗照。(取材自微博)
南笙的婚紗照。(取材自微博)
南笙。(取材自微博)
南笙。(取材自微博)
南笙宣布結婚。(取材自微博)
南笙宣布結婚。(取材自微博)

微博 趙麗穎

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