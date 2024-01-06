富豪懸賞140萬美元尋子 現在每天8、9個人打電話喊他爸

深圳富豪謝岳祭出逾人民幣1000萬元賞金尋子，結果現在每至少有8、9個人打電話來喊他「爸爸」。（圖／取材自九派新聞微博）

深圳一名富豪「懸賞千萬尋子」的消息近來在大陸網上掀起熱議並衝上熱搜。中國媒體報導，深圳富豪謝岳日前在網上發文稱，「相信重賞之下必有勇夫」，因此祭出逾人民幣1000萬元（約140萬美元）賞金，希望尋回失蹤已久的兒子謝浩男。

謝岳沒料到的是，到現在兒子還沒找到，卻天天有8、9個陌生男子人打電話來喊他「爸爸」。甚至還有一 名40歲的男子到他公司樓下，說自己就是謝浩男，要和他做DNA 鑑定，但謝岳說，「我才51歲，這不太現實了！」

《極目新聞》報導，謝岳的長子謝浩男1998年11月26日出生，2001年1月14日傍晚在深圳南山區白石洲沙河醫院附近走失。他說，兒子眉宇間有小傷疤，失蹤時身穿藍黑相間有帽上衣，淺黃色褲子，說話不太清楚。

謝岳表示，一開始為了找兒子他不惜賣房，但身邊許多朋友勸到，「如果你什麼都沒有，即使孩子找回來，也不見得跟你回家」。

謝岳因此意識到必須努力，便從零開始創業，隨著事業逐漸步入正軌，如今他已擁有4間公司和多處物業。目前謝岳還有3名女兒，也都知道他們有一個哥哥。謝岳強調，他並非重男輕女，「只是有生之年還是想見到失蹤的謝浩男」。

謝岳表示，最剛開始他是用直播的方式找孩子，但效果不好。因此他今年提出「懸賞千萬」，宣布若真找到兒子，必會給予酬謝金人民幣1000萬元。

之所以給出如此高的酬金，謝岳稱，他今年已經51歲了，找兒子也找了22年，都沒有結果，「我相信重賞之下必有勇夫」。

結果「懸賞千萬」的消息一出，謝岳一夜之間得到大量關注，現在他的手機電話、網路留言不曾間斷。謝岳稱，沒有想到會引起很多不務正業的人騷擾，這已嚴重影響到他的工作和生活，「我不認乾兒子，只找真兒子」。