我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰晤士報：中國試圖以「空戰」影響選舉結果

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

一切會變好…抗白血病5年、激勵網友的「琪琪弗」走了

中國新聞組／北京7日電
琪琪弗生前與母親合影。（取材自頂端新聞）
琪琪弗生前與母親合影。（取材自頂端新聞）

擁有30多萬名粉絲的中國28歲抗癌網紅「琪琪弗」，抗癌5年半的歷程令不少網友感動。日前她的微博帳號寫下，「嘿，兄dei，我最愛的，我的琪琪去自由呼吸了」，由琪琪弗父母證實女兒病逝消息，並在訃告中寫著「琪琪很喜歡揚州，我和琪琪爸爸決定在揚州送琪琪最後一程。」

縱覽新聞報導，本名亓姝妹的「琪琪弗」出生於1996年，大學專業是播音主持，因為熱愛旅遊考取了導遊證。2018年3月，琪琪弗到上海一家旅行社工作，卻在同年7月，確診急性淋巴白血病T型，從此展開漫長的抗癌生活。

雖然罹患白血病，但琪琪弗樂觀抗癌，在短視頻平台分享自己的日常，吸引有30多萬名粉絲的關注。琪琪弗還出版自己的抗癌日記「兄弟，一切都會變好的」，有讀者評論這本書「一邊看一邊哭一邊笑。」兩年時間，琪琪弗經歷一次復發，兩次骨髓移植，左眼失明，但她卻說，「是我的福，我享；是我的劫，我闖。」

據報導，琪琪弗先後接受父親兩次的骨髓移植，第一次骨髓移植很順利，但半年後她的左眼開始看不清東西，後來完全失明。第二次移植後出現排斥反應住院，但她一直沒有放棄，堅持用短視頻記錄生活。

去年12月26日，琪琪弗準備進行肺部移植手術，她還在視頻中說，「嘿，兄dei，新的征程會有新的起點，我不怕，繼續闖關，加油！」不料5日粉絲等來的卻是她病逝的消息。

琪琪弗父母在訃告中寫著，「2024年1月4日淩晨2點27分，我的寶貝女兒琪琪在與癌症抗爭了5年半後，在揚州永遠離開了我們，琪琪很喜歡揚州，我和琪琪爸爸決定在揚州送琪琪最後一程。」

消息一出，粉絲心碎不已紛紛發聲悼念，有網友在影片下留言「關注了這麽多年，琪琪真的很堅強，叔叔阿姨舒夫要堅強，琪琪去自由呼吸了，可以吃更多好吃的了。」也有同樣患有白血病的網友說，「兄dei，抗白這條路我替你走下去。」

琪琪弗十年好友舒夫（網名）表示，琪琪弗將於1月7日永遠安葬於最愛的揚州。

琪琪弗患病時寫下堅強的文字。（取材自紫牛新聞）
琪琪弗患病時寫下堅強的文字。（取材自紫牛新聞）
患病前的琪琪弗。（取材自紫牛新聞）
患病前的琪琪弗。（取材自紫牛新聞）
數十萬網友為琪琪弗加油。（取材自頂端新聞）
數十萬網友為琪琪弗加油。（取材自頂端新聞）

癌症 微博

上一則

102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…

下一則

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

延伸閱讀

不要懷疑你的眼睛 揚州瘦西湖「霧景」像極水墨畫

不要懷疑你的眼睛 揚州瘦西湖「霧景」像極水墨畫
廣西醫手術台上重毆82歲婦致左眼失明 遭免職調查

廣西醫手術台上重毆82歲婦致左眼失明 遭免職調查
18歲糖友血糖未控制好 就醫時已失明

18歲糖友血糖未控制好 就醫時已失明
撞球之子楊清順抗癌1年 45歲病逝

撞球之子楊清順抗癌1年 45歲病逝

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
谷愛凌(左)與美國名媛金卡戴珊的合影，引發關注。(取材自九派新聞)

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

2024-01-03 15:25
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10

超人氣

更多 >
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊
「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊
波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」