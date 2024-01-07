一切會變好…抗白血病5年、激勵網友的「琪琪弗」走了

琪琪弗生前與母親合影。（取材自頂端新聞）

擁有30多萬名粉絲的中國28歲抗癌網紅「琪琪弗」，抗癌5年半的歷程令不少網友感動。日前她的微博 帳號寫下，「嘿，兄dei，我最愛的，我的琪琪去自由呼吸了」，由琪琪弗父母證實女兒病逝消息，並在訃告中寫著「琪琪很喜歡揚州，我和琪琪爸爸決定在揚州送琪琪最後一程。」

縱覽新聞報導，本名亓姝妹的「琪琪弗」出生於1996年，大學專業是播音主持，因為熱愛旅遊考取了導遊證。2018年3月，琪琪弗到上海一家旅行社工作，卻在同年7月，確診急性淋巴白血病T型，從此展開漫長的抗癌生活。

雖然罹患白血病，但琪琪弗樂觀抗癌，在短視頻平台分享自己的日常，吸引有30多萬名粉絲的關注。琪琪弗還出版自己的抗癌日記「兄弟，一切都會變好的」，有讀者評論這本書「一邊看一邊哭一邊笑。」兩年時間，琪琪弗經歷一次復發，兩次骨髓移植，左眼失明，但她卻說，「是我的福，我享；是我的劫，我闖。」

據報導，琪琪弗先後接受父親兩次的骨髓移植，第一次骨髓移植很順利，但半年後她的左眼開始看不清東西，後來完全失明。第二次移植後出現排斥反應住院，但她一直沒有放棄，堅持用短視頻記錄生活。

去年12月26日，琪琪弗準備進行肺部移植手術，她還在視頻中說，「嘿，兄dei，新的征程會有新的起點，我不怕，繼續闖關，加油！」不料5日粉絲等來的卻是她病逝的消息。

琪琪弗父母在訃告中寫著，「2024年1月4日淩晨2點27分，我的寶貝女兒琪琪在與癌症 抗爭了5年半後，在揚州永遠離開了我們，琪琪很喜歡揚州，我和琪琪爸爸決定在揚州送琪琪最後一程。」

消息一出，粉絲心碎不已紛紛發聲悼念，有網友在影片下留言「關注了這麽多年，琪琪真的很堅強，叔叔阿姨舒夫要堅強，琪琪去自由呼吸了，可以吃更多好吃的了。」也有同樣患有白血病的網友說，「兄dei，抗白這條路我替你走下去。」

琪琪弗十年好友舒夫（網名）表示，琪琪弗將於1月7日永遠安葬於最愛的揚州。