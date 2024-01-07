富爸王建林忙賣萬達廣場求生 王思聰竟擁30辣妹慶生
前中國首富、萬達集團董事長王健林的獨子王思聰，日前高調慶祝36歲生日，在三亞沙灘豪開慶生派對，被拍到30多位網紅美女相伴，更有各種美酒任人暢飲，看來絲毫不受其父王健林連日拋售4家萬達廣場消息影響。不少網友這次站在王思聰這邊，稱老爹不停賣賣賣就是為了讓王家少爺無憂無慮，「人家生下來的使命就是要花錢的」。
網易娛樂報導，王思聰抵達三亞後就陸續在多間知名餐廳打卡，還大手筆包下酒店戶外場地舉辦生日會，現場不但有DJ現場打碟，還有廚師團隊準備美食、美酒，更有30多位美女相伴，其中不乏多位知名中國網美。
據影片中顯示，王思聰站在海島造型加遊艇的巨型蛋糕前，說出36歲生日願望，「感謝大家陪我過生日，許個願望也是希望大家跟我一樣，明年可以身體健康、賺大錢」，許願時也全程放滿高空煙火。
王思聰的父親王健林近年頻傳事業危機，不只痛失首富寶座，最近更傳出手頭資金不足，短短5天之內，賣掉4家萬達廣場。
不過，對於王思聰在他父親賣樓之際高調開慶生趴，僅少數網友表達不滿，批「該死的資本家，嚐嚐我無產階級鐵拳」，不少網友反而表達了「此時不玩更待何時」的「同理心」，紛紛評論：「賣萬達的是萬達，又不是王健林」「有錢不玩，等老了還玩的動？」「老爹拚了命的賺錢不停的賣賣賣不就是為了讓王家少爺無憂無慮開心快樂嗎？有什麽錯？」「人家生下來的使命就是要花錢的」。
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