富爸王建林忙賣萬達廣場求生 王思聰竟擁30辣妹慶生

王思聰豪奢開慶生趴30位美女圍繞。（取材自微博）

前中國首富、萬達集團董事長王健林的獨子王思聰，日前高調慶祝36歲生日，在三亞沙灘豪開慶生派對，被拍到30多位網紅美女相伴，更有各種美酒任人暢飲，看來絲毫不受其父王健林連日拋售4家萬達廣場消息影響。不少網友這次站在王思聰這邊，稱老爹不停賣賣賣就是為了讓王家少爺無憂無慮，「人家生下來的使命就是要花錢的」。

網易娛樂報導，王思聰抵達三亞後就陸續在多間知名餐廳打卡，還大手筆包下酒店戶外場地舉辦生日會，現場不但有DJ現場打碟，還有廚師團隊準備美食、美酒，更有30多位美女相伴，其中不乏多位知名中國網美。

據影片中顯示，王思聰站在海島造型加遊艇的巨型蛋糕前，說出36歲生日願望，「感謝大家陪我過生日，許個願望也是希望大家跟我一樣，明年可以身體健康、賺大錢」，許願時也全程放滿高空煙火。

王思聰的父親王健林近年頻傳事業危機，不只痛失首富寶座，最近更傳出手頭資金不足，短短5天之內，賣掉4家萬達廣場。