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剛送走廣西「小砂糖橘」 哈爾濱又迎來雲南「迷你野生菌」

中國新聞組／北京7日電
雲南「迷你野生菌」在哈爾濱合影。(取材自極目新聞)
雲南「迷你野生菌」在哈爾濱合影。(取材自極目新聞)

黑龍江哈爾濱剛送走廣西「小砂糖橘」，又迎來雲南「迷你野生菌」。浙江日報報導，近日，廣西11位幼兒園學生到黑龍江哈爾濱研學遊，受到全國關注。雲南的「野生菌殿下」幼兒們也在雪鄉get了最高禮遇，就連雪地打滾都有專人整理造型，累了直接有人抱著走，網友稱「黑龍江這是集體進入寵娃模式了」。

來源：YouTube

極目新聞報導，3日凌晨，來自雲南西雙版納一家私立幼兒園的20名小朋友在4名帶隊老師的帶領下，乘飛機來到哈爾濱旅行。因為統一頭戴著灰色的小浣熊帽，被網友戲稱雲南「迷你野生菌」。

據報導，其中一位「野生菌殿下」的老爸，雲南西雙版納的小伍哥2日在自家經營的民宿內喝茶，手機打開一看全是女兒小橘子在哈爾濱的短視頻。他在新晚報「雲南『野生菌幼崽』抵達哈爾濱」短視頻下留言說，紫色羽絨服的是他女兒。幾個小時他的留言獲得3000多位網友點讚，留言回覆多達幾十條。哈爾濱網友說：「在哈爾濱您放心，哈爾濱1000萬人民給你照看得妥妥的。」

今年6歲的小橘子大名叫玉罕欣，是個活潑開朗的傣族小女孩。從2日下午整隊出發開始，帶隊老師就把孩子們的照片和視頻不斷發布到家長群裡，讓家長放心。這些孩子最小的只有3歲多。此次雲南「野生菌」哈爾濱冰雪之旅一共五天行程，之後他們還會去冰雪大世界、太陽島雪博會、索菲亞教堂等室內著名旅遊景點。

另外，報導指出，從武漢乘坐高鐵來哈爾濱的小學生們將在哈爾濱進行一系列研學活動，「武漢『熱乾麵』進擊哈爾濱，哈爾濱人速速趕來接駕」的視頻3日又在網上攢了一波熱度。網友評價說，廣西「小砂糖橘」玩得太「嗨」，武漢「熱乾麵」穿得少，需要參考「砂糖橘」著裝。

報導說，隨著中小學生寒假臨近，預計近期將有大批中小學生冬季研學團隊陸續抵達哈爾濱。「『重慶小麵』已經在路上了」、「哈爾濱等等我，江蘇代表團29號到」、「『天津大麻花』也想去」。有的網友說，這波壓力給到了哈爾濱。哈爾濱市民說：「老鐵」請放心，哈爾濱整座城給您看孩子！

哈爾濱剛送走廣西「小砂糖橘」，又迎來雲南「迷你野生菌」。(取材自極目新聞)
哈爾濱剛送走廣西「小砂糖橘」，又迎來雲南「迷你野生菌」。(取材自極目新聞)

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