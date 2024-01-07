剛送走廣西「小砂糖橘」 哈爾濱又迎來雲南「迷你野生菌」

雲南「迷你野生菌」在哈爾濱合影。(取材自極目新聞)

黑龍江哈爾濱剛送走廣西「小砂糖橘」，又迎來雲南「迷你野生菌」。浙江日報報導，近日，廣西11位幼兒園學生到黑龍江哈爾濱研學遊，受到全國關注。雲南的「野生菌殿下」幼兒們也在雪鄉get了最高禮遇，就連雪地打滾都有專人整理造型，累了直接有人抱著走，網友稱「黑龍江這是集體進入寵娃模式了」。

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極目新聞報導，3日凌晨，來自雲南西雙版納一家私立幼兒園的20名小朋友在4名帶隊老師的帶領下，乘飛機來到哈爾濱旅行。因為統一頭戴著灰色的小浣熊帽，被網友戲稱雲南「迷你野生菌」。

據報導，其中一位「野生菌殿下」的老爸，雲南西雙版納的小伍哥2日在自家經營的民宿 內喝茶，手機打開一看全是女兒小橘子在哈爾濱的短視頻。他在新晚報「雲南『野生菌幼崽』抵達哈爾濱」短視頻下留言說，紫色羽絨服的是他女兒。幾個小時他的留言獲得3000多位網友點讚，留言回覆多達幾十條。哈爾濱網友說：「在哈爾濱您放心，哈爾濱1000萬人民給你照看得妥妥的。」

今年6歲的小橘子大名叫玉罕欣，是個活潑開朗的傣族小女孩。從2日下午整隊出發開始，帶隊老師就把孩子們的照片和視頻不斷發布到家長群裡，讓家長放心。這些孩子最小的只有3歲多。此次雲南「野生菌」哈爾濱冰雪之旅一共五天行程，之後他們還會去冰雪大世界、太陽島雪博會、索菲亞教堂等室內著名旅遊景點。

另外，報導指出，從武漢 乘坐高鐵來哈爾濱的小學生們將在哈爾濱進行一系列研學活動，「武漢『熱乾麵』進擊哈爾濱，哈爾濱人速速趕來接駕」的視頻3日又在網上攢了一波熱度。網友評價說，廣西「小砂糖橘」玩得太「嗨」，武漢「熱乾麵」穿得少，需要參考「砂糖橘」著裝。