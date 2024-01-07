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復旦留美博士流浪街頭 兩百餘校友組群 排人員定期陪護

中國新聞組／北京7日電
復旦大學孫姓留美博士流浪紐約街頭。(取材自極目新聞)
復旦大學孫姓留美博士流浪紐約街頭。(取材自極目新聞)

復旦大學孫姓留美博士流浪紐約街頭引發熱議。據了解，復旦大學美國校友會（紐約）志願者已對孫博士提供幫助，該校友會一名聯絡人6日表示，已成立200餘人幫助群。此外，校友志願者已見到孫博士，他已搬入臨時住處，有人定期對他進行陪護。

綜合極目新聞、紅星新聞報導，紐約校友志願者日前依約定帶上衣物去找孫博士，爭取給他提供適當的臨時安頓也獲得落實。後續的幫助計畫他們還在商量中。但因孫博士可能不是中國公民，他們還有其他的細節需要考量。

復旦大學美國校友會表示，「博士流浪紐約街頭」相關視頻發出後，立即有復旦校友發起成立孫校友幫助大群，現有200餘人，內含多名認識他的老同學等。紐約志願者核心幫助小組也同時成立並開始行動，包括與視頻發布人取得聯繫。復旦同班同學並已與孫博士見了面；紐約的數位復旦校友和同鄉5日訪問了他，並已經請他搬進臨時住處。

校友會表示，視頻傳出後，許多校友及社會各界紛紛表達捐款意向，目前校友志願者團隊正在認真討論，「待專業人士研究出合適方案後將告知大家，請耐心等待。」

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