復旦「流浪留美博士」受矚 母弟早搬離老家 堂兄：好在還活著

復旦大學留美博士孫先生流落紐約街頭16年，昨天仍在中國社群平台引發熱議，他的家庭背景也受關注。據報導，孫先生的父親去世時，他沒返國奔喪，只寄了8000美元回家；多年前中風的母親20年前已被其弟接往市區生活，堂兄感嘆「好在他還活著」。有些女同學看到孫的視頻後忍不住流淚，有同學表示將發起募捐，助當年同學眼中這位「學霸」回家。
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#复旦留美博士流浪纽约街头16年被好心人朱先生发现复旦留美博士被爆流浪纽约街头16年！#校方称已组织救援#复旦留美博士流浪纽约街头16年被好心人朱先生发现复旦留美博士被爆流浪纽约街头16年！校方称已组织救援团1月5日，复旦大学美国校友会（纽约）联络人确认了纽约街头一名流浪男子系复旦校友，该男子复旦大学本科毕业后前往美国深造，取得硕士和博士学位。校方知情人士向媒体透露，目前已经组织了救援团提供帮助。复旦留美流浪博士最新进展：校友成立了两百余人帮助群，已搬入临时住处。近日，有博主在视频平台上发布“华人博士流浪纽约街头16年”的系列视频，受到广泛关注。 1月5日，复旦大学美国校友会（纽约）联络人向记者表示，校友会已经确认了该男子的身份，为复旦大学孙姓校友。 从网友发布的系列视频中可以了解到，孙校友毕业于复旦大学物理学专业，在美国读完物理专业的硕博学位，并留校做了不到两年的博士后，到华尔街从事不到两年的计算机方面工作。孙校友表示自己为美国公民。 从视频拍摄者与他的对话中可以得知，孙校友没有固定居所，早上买了早餐会去公园休息，每周会去该街区附近的59街领人们留下的衣服和被子，天气过冷则会到地铁站里过夜。1月6日13:41，“复旦美国校友会”微信公众号发布《关于帮助复旦留美孙校友的进展说明》（以下简称《说明》）。其中提到，周二视频发出后，立即有复旦校友发起成立孙校友帮助大群，现有两百余人，内含多名认识他的老同学等。纽约志愿者核心帮助小组也同时成立并开始行动： 1. 与视频发布人取得联系； 2. 江阴市政府主要负责人联络到志愿者小组，感谢家乡政府的关心； 3. 1月4日周四，复旦同班同学已与孙校友见面；周五，纽约的数位复旦校友和同乡访问了他，并已经请他搬进了临时住处。 在捐款方面，《说明》表示目前校友志愿者团队正在认真讨论，待专业人士研究出合适方案后将告知大家。同时，《说明》称，校友会的每一步行动都将努力为孙校友的长远利益和个人意愿着想。校友会将持续密切关注事件进展，并在确保其个人隐私的前提下，及时向公众更新最新情况。 另据新闻报道，6日上午根据记者提供的情况，如果孙博士有美国公民证件，可与美国当地政府相关部门联系办理回国事宜；如果孙博士有中国公民证件，可直接与驻纽约总领事馆联系；如果孙博士目前没有证件，可由其家人联系他老家的公安机关或者校友会志愿者与驻纽约总领事馆取得联系，将其个人的详细情况反映给相关部门，再寻求解决办法。视频中，该男子衣着不整，头发凌乱，但思维逻辑清晰，他自称学的是物理专业，是江苏省江阴市长泾镇人，1985年1月被复旦大学少年班物理专业录取，本科毕业后去美国深造，硕士、博士毕业后，再留校攻读博士后。 据这名“流浪博士”回忆，上世纪90年代，他在纽约遇到一名中国女子，还带复旦大学 美国校友会（纽约）联络人确认了 纽约街头一名流浪男子系复旦校友，该男子复旦大学本科毕业后前往美国深造，取得硕士和博士学位。校方知情人士向媒体透露，目前已经组织了救援团提供帮助。复旦留美流浪博士最新进展：校友成立了两百余人帮助群，已搬入临时住处。近日，有博主在视频平台上发布“华人博士流浪纽约街头16年”的系列视频，受到广泛关注。 1月5日，复旦大学美国校友会（纽约）联络人向记者表示，校友会已经确认了该男子的身份，为复旦大学孙姓校友。 从网友发布的系列视频中可以了解到，孙校友毕业于复旦大学物理学专业，在美国读完物理专业的硕博学位，并留校做了不到两年的博士后，到华尔街从事不到两年的计算机方面工作。孙校友表示自己为美国公民。 从视频拍摄者与他的对话中可以得知，孙校友没有固定居所，早上买了早餐会去公园休息，每周会去该街区附近的59街领人们留下的衣服和被子，天气过冷则会到地铁站里过夜。1月6日13:41，“复旦美国校友会”微信公众号发布《关于帮助复旦留美孙校友的进展说明》（以下简称《说明》）。其中提到，周二视频发出后，立即有复旦校友发起成立孙校友帮助大群，现有两百余人，内含多名认识他的老同学等。纽约志愿者核心帮助小组也同时成立并开始行动： 1. 与视频发布人取得联系； 2. 江阴市政府主要负责人联络到志愿者小组，感谢家乡政府的关心； 3. 1月4日周四，复旦同班同学已与孙校友见面；周五，纽约的数位复旦校友和同乡访问了他，并已经请他搬进了临时住处。 在捐款方面，《说明》表示目前校友志愿者团队正在认真讨论，待专业人士研究出合适方案后将告知大家。同时，《说明》称，校友会的每一步行动都将努力为孙校友的长远利益和个人意愿着想。校友会将持续密切关注事件进展，并在确保其个人隐私的前提下，及时向公众更新最新情况。 另据新闻报道，6日上午根据记者提供的情况，如果孙博士有美国公民证件，可与美国当地政府相关部门联系办理回国事宜；如果孙博士有中国公民证件，可直接与驻纽约总领事馆联系；如果孙博士目前没有证件，可由其家人联系他老家的公安机关或者校友会志愿者与驻纽约总领事馆取得联系，将其个人的详细情况反映给相关部门，再寻求解决办法。视频中，该男子衣着不整，头发凌乱，但思维逻辑清晰，他自称学的是物理专业，是江苏省江阴市长泾镇人，1985年1月被复旦大学少年班物理专业录取，本科毕业后去美国深造，硕士、博士毕业后，再留校攻读博士后。 据这名“流浪博士”回忆，上世纪90年代，他在纽约遇到一名中国女子，还带着一个女儿，这名女子对他很好，慢慢地产生了感情，然后他们结婚了。没想到，这名女子通过结婚拿到美国绿卡后，就和他离婚了。 遭遇婚变后，他受到沉重的打击，工作、生活都无法正常进行，人际关系也出了问题。“我开始出现幻听，分不清现实和虚构。慢慢就偏离了正常的生活，开始流浪”。从2007年开始，他已经流浪了16年，靠乞讨和捡别人丢弃的食物活着。 经过核查，这名“流浪博士”姓孙，是江苏省江阴市长泾镇人，从小智商极高。 对于现在的生活状况，“流浪博士”在受访时表示，不是很好，“很艰苦。以前还能坚持过去，现在冬天非常艰苦”。 他告诉媒体，他想回国，但也想找机会去华尔街工作，“几万美金也可以”。 这位“流浪博士”的消息传开后，引发舆论关注，有评论认为，他的学习智商虽然很高，但是适应社会的能力太差了。 有网民在微博留言说，“就学习来讲他确实是人才，但就抗挫折来说，确实太弱了。经受一点打击就一蹶不振，蹉跎了半辈子。谁还没失个恋？离个婚？”相关信息显示，这名博士姓孙，1985年1月被复旦大学少年班物理专业录取，本科毕业后去美国深造。硕士、博士毕业后，再留校并读博士后。据《南方都市报》，复旦大学校友会纽约分会方面已确认该人的确是复旦校友。 孙博士称，他之前曾靠教堂资助生活，曾因工作不稳定、生活没有着落得了忧郁症。他近期萌生了想求助同学的想法。 “以前还能坚持过去，现在冬天非常艰苦。”他说。此前，孙博士曾在视频中自述，他是江苏江阴人，54岁，复旦大学物理学专业本科毕业，到美国读物理学专业硕士、博士，做了一两年博士后，此后又在华尔街从事了近两年软件开发工作。当被问及个人情况时，他表示，已与妻子离婚，“最近没有见面”。他提到，他目前是美国公民。 孙博士称，他在2007年时从唐人街到达纽约布鲁克林区，目前已经16年了。16年来，他一直居无定所，流浪漂泊。与此同时，他也自曝存在精神问题，“我被孤独幻想迷糊住了，我现在都不知道是真的还是假的啊，（脑子里充满了）幻觉、幻想”。 孙博士称，他之前有五六年的时间在教堂里，教堂主管让他研究圣经、祈祷。教堂会提供一日三餐。他晚上住网吧。 此前网传消息称，孙博士是通过美籍华裔物理学家李政道主持的一个项目来到美国。 孙博士告诉新闻记者到了美国后，他没有去找过李政道。 自称曾因忧郁症住院 网传孙博士患有抑郁症。其称，他十多年前曾因忧郁症住过一段时间医院，“出院之后他们讲可能还会复发，但最近没问题。” 至于得了忧郁症的原因，孙博士称，是因为当时在工作不稳定，生活也没有着落。他拿了博士学位以后，在华尔街的一家公司从事软件工作，一年能挣十多万。他做了半年多就换了工作，“后来经济就不是很好了……付不起房租。”后来，他与前妻离婚。 视频拍摄者朱先生回忆他与孙博士的相识过程。朱先生是江苏人，在纽约市布鲁克林区做小生意。今年夏天，他在路上看到孙博士，给了他一袋东西，孙博士说，“thank you.”他以为，这是个外国人。 元旦节当天，他又看到孙博士，于是和他打了招呼，并用英语问他是哪里人，孙博士回答他，“China”，他们这就算认识了。后来，孙博士告诉他，自己是江苏人，复旦大学毕业，曾做过博士后。当地时间1月4日晚，他没地方住，朱先生跟房东商量后，让孙博士住到自己隔壁，帮孙博士付了40美元一晚的房租。 朱先生称，孙博士曾告诉他，如果回国，需要办护照，需要与家人、与国内方面取得联系。 纽约上海同乡会会长：复旦校友已在行动 此外，北京时间1月4日晚，纽约上海同乡会会长沈珺表示，纽约复旦校友会已经在帮助这位校友，他们会在5日去看他，还有人准备捐钱给他，她也在帮忙联系收容所。沈珺曾帮助在美国流浪32年的上海刘大爷回国。 另据《南方都市报》，1月5日，复旦大学校友会纽约分会方面告诉南都记者，目前可确认此人为复旦校友，已有当地校友自发组织并提供帮助。 孙博士称，他是最近才想着要去求助同学的。当地时间1月4日白天，有校友前去探望，他也与对方聊了聊家常。 对于现在的生活状况，他认为不是很好，“很艰苦。以前还能坚持过去，现在冬天非常艰苦。” 他想回国，但之前没和家人提过回国的事。如果回国，需要和家人取得联系，或许会去他们住所住一段时间。教会或许愿意给他一笔几千元的资金作为路费。 当被问到能否接受现在的生活时，孙博士说，万事开头难，如果顺利的话，或许可以回到过去的状况。他也想找机会去华尔街工作，“几万美金也可以”。 ♬ 原聲 - 北京知事
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綜合報導，孫先生老家江蘇省江陰市楊樹弄孫家巷村村民孫洪表示，孫先生的父親已去世很久，母親多年前中風，孫先生還有一個弟弟在江陰工作，多年前已帶著母親搬到江陰市區生活，很少回老家的村子裡，家裡的兩間半樓房都空著。月前，孫的弟弟將老房子重新裝修，準備對外出租。孫的堂兄則感嘆堂弟已經大變樣，稱「好在他還活著」。
孫洪說：「我感覺他不像別人說的那種精神異常，他從小就這樣的。村裡人也稱他為村裡的驕傲。」孫先生的父親去世時，他並沒有回國，而是寄來了8000美元(約5萬6787元人民幣)。「那時候聽我們村裡人講他在美國可能就不怎麽樣了。」看到他流浪美國街頭的視頻時十分震驚，「我們親屬和很多他的老同學也注意到了這件事，很多人正在想辦法幫助他。」
同學們則與孫先生大都鮮有交集，唯一可以肯定的是，他是絕頂聰明的「學霸」。高中同學魏明表示，孫先生的成績耀眼，一次期中考試，孫先生「六門課能考四門滿分」，「他智商極高，各科都很平衡，不只是在物理上很有天賦」。當時整個年級考入復旦少年班的只有兩人，孫先生是以第一名成績被錄取。
魏明說，2017年，同學們就聽說孫先生在美國失聯。當時只是知道他近況不佳，沒想到會這麽糟，有些女同學看到視頻後忍不住流淚。和孫先生同時考上復旦少年班的同學如今在上海經營一家上市企業，他表示，孫先生若願意回國養老，他們會發起募捐，他會捐1萬元人民幣。
前一天，一位同學和孫先生見面，和他討論到物理學中關於粒子散射的計算公式，而孫先生竟然還能準確無誤地記得，孫先生在復旦少年班的同學張先生（化姓）說，那是一個非常專業、前沿的公式，他感嘆，「簡直是奇蹟一樣的事」 。
對於孫先生的返鄉行，外交部全球領事保護與服務應急熱線工作人員表示，如果孫博士有美國公民證件，可與美國當地政府相關部門聯繫辦理回國事宜；如果有中國公民證件，可直接與駐紐約總領事館聯繫；如果孫博士沒有證件，可由其家人聯繫他老家的公安機關或校友會志工與駐紐約總領事館取得聯繫，將其個人的詳細情況反映給相關部門，再尋求解決辦法。
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