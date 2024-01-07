復旦「流浪留美博士」受矚 母弟早搬離老家 堂兄：好在還活著

孫博士在圖書館內和網友對話。 (取材自羊城晚報)

復旦大學留美博士孫先生流落紐約街頭16年，昨天仍在中國社群平台引發熱議，他的家庭背景也受關注。據報導，孫先生的父親去世時，他沒返國奔喪，只寄了8000美元回家；多年前中風 的母親20年前已被其弟接往市區生活，堂兄感嘆「好在他還活著」。有些女同學看到孫的視頻後忍不住流淚，有同學表示將發起募捐，助當年同學眼中這位「學霸」回家。

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綜合報導，孫先生老家江蘇省江陰市楊樹弄孫家巷村村民孫洪表示，孫先生的父親已去世很久，母親多年前中風，孫先生還有一個弟弟在江陰工作，多年前已帶著母親搬到江陰市區生活，很少回老家的村子裡，家裡的兩間半樓房都空著。月前，孫的弟弟將老房子重新裝修，準備對外出租。孫的堂兄則感嘆堂弟已經大變樣，稱「好在他還活著」。

孫洪說：「我感覺他不像別人說的那種精神異常，他從小就這樣的。村裡人也稱他為村裡的驕傲。」孫先生的父親去世時，他並沒有回國，而是寄來了8000美元(約5萬6787元人民幣)。「那時候聽我們村裡人講他在美國可能就不怎麽樣了。」看到他流浪美國街頭的視頻時十分震驚，「我們親屬和很多他的老同學也注意到了這件事，很多人正在想辦法幫助他。」

同學們則與孫先生大都鮮有交集，唯一可以肯定的是，他是絕頂聰明的「學霸」。高中同學魏明表示，孫先生的成績耀眼，一次期中考試，孫先生「六門課能考四門滿分」，「他智商極高，各科都很平衡，不只是在物理上很有天賦」。當時整個年級考入復旦少年班的只有兩人，孫先生是以第一名成績被錄取。

魏明說，2017年，同學們就聽說孫先生在美國失聯。當時只是知道他近況不佳，沒想到會這麽糟，有些女同學看到視頻後忍不住流淚。和孫先生同時考上復旦少年班的同學如今在上海經營一家上市企業，他表示，孫先生若願意回國養老，他們會發起募捐，他會捐1萬元人民幣。

前一天，一位同學和孫先生見面，和他討論到物理學中關於粒子散射的計算公式，而孫先生竟然還能準確無誤地記得，孫先生在復旦少年班的同學張先生（化姓）說，那是一個非常專業、前沿的公式，他感嘆，「簡直是奇蹟一樣的事」 。