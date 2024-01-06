江蘇高考狀元、15歲進復旦… 留美博士 流浪紐約街頭16年

「流浪博士」當事人。(取材自南方都市報)

近日網傳一段「留美博士流落紐約布碌崙（布魯克林）街頭16年」視頻引發熱議。經查證，視頻中的孫姓遊民 是江蘇人，15歲進入復旦大學，畢業後獲諾貝爾獎 得主李政道賞識，以全額獎學金赴美攻讀碩博士，還曾在華爾街 工作。天才少年加華爾街菁英的超強資歷卻流落街頭。孫先生說自己在美「很艱苦」，希望能返中與家人團聚。復旦校友已組救援團協助他完成心願。

來源：YouTube

這段由中國自媒體發布的視頻中，拍攝者稱自己在紐約街頭偶遇這名流浪漢，得知他已經很久沒有吃飯，便請他吃了一份中餐。流浪漢向他自稱是江蘇省江陰市人，54歲，曾是1987年江蘇省江陰市的高考狀元，「復旦大學物理學專業本科畢業，到美國讀物理學專業碩士、博士，做了一、兩年博士」後，又在華爾街從事了近兩年軟體開發工作。

該「流浪博士」表示，工作後已加入美國籍，曾有過一段婚姻，已經離婚。他到美國30餘年，從2007年起成為遊民，對自己的經歷感到惋惜，多年所學專業知識完全被浪費，再次回歸職場也很難。他並自曝存在精神問題，「我被孤獨幻想迷糊住了，我現在都不知道是真的還是假的啊，（腦子裡充滿了）幻覺、幻想」。也有一說稱他會流浪街頭，與離婚有關。

該視頻引起中美兩地的網友關注。綜合媒體報導，孫先生表示，他十多年前曾因憂鬱症住院一段時間，最近才想求助同學。「很艱苦。以前還能堅持過去，現在冬天非常艱苦。」他想回中國，但沒和家人提過回國的事。

該視頻被廣泛轉發後，有江蘇江陰網友留言稱，男子就是他們的孫姓老鄉。還有網友留言稱，孫某某已經失聯十幾年，他家人都以為他在美國從事隱祕工作，所以才沒有聯繫。

復旦大學校友會紐約分會5日確認孫先生是復旦校友，「現在已有紐約當地復旦校友自發（組織）的志願者行動」。據悉已有多人前去探望他，三餐已得到解決。

來自其家鄉的知情人士表示，孫先生的母親已年近80歲，家人還不敢讓她知道此事，也「不希望被打擾」。疑似孫先生的弟弟在「校友群」稱：「母親身體不太好，自己也心力交瘁。」江陰市長涇鎮政府工作人員表示，此事是其家事，若該男是美國國籍，當地也無法介入。

另據羊城晚報，孫先生在視頻中思維邏輯清晰，實際上學習也非常優秀。他1984年考入江蘇江陰南菁中學，1986年就被復旦大學少年班物理專業錄取，當年才15歲。19歲時受到李政道賞識，通過「中美聯合招考物理研究生計畫」，以全額獎學金進入紐約城市大學攻讀碩士、博士學位，是該計畫中前十學生。

谷歌學術平台顯示，孫先生1997年畢業於紐約城市大學，論文導師為Carl M.shakin，其在1992年到1999年之間發表30餘篇全英論文，其中多篇發表在核物理SCI期刊雜誌「物理評論」（Physical Review），該雜誌被認為是世界上刊載獲得諾獎的物理學論文最多的系列期刊。