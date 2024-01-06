我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

中國新聞組／北京6日電
復旦天才學生赴美讀碩博士後卻流浪紐約街頭，故事引發討論，當事人受訪稱想回中國。（取材自九派新聞）
復旦天才學生赴美讀碩博士後卻流浪紐約街頭，故事引發討論，當事人受訪稱想回中國。（取材自九派新聞）

復旦大學天才學生赴美讀碩博士後流浪紐約街頭的故事，牽動人心。這位「流浪博士」孫先生自稱曾在華爾街從事近兩年程式設計師工作，當時月薪超過10萬美元；但他的中國籍妻子在拿到美國綠卡後就和他離婚的打擊，讓他出現幻聽等症狀，無法工作，也開始了流浪的生活。其同學則說，孫先生學習特別好，曾是老師間流傳的「神話」，如今境遇令人唏噓。 

來源：九派新闻

「我前幾天從網路上看到的這幾段視頻，看到他的第一眼，我就認出他來了。」紅星新聞報導，江蘇江陰市民劉先生表示，孫姓流浪博士是自己小學和初中的同班同學，小學和國中的時候學業成績就非常優異，當年中考滿分是640分，他就考了628分。「他當時的個性蠻好的，可以說是偏外向一些，而且喜歡體育運動，尤其是跳高。」

1982年他們初中畢業後，孫先生考上了江陰當地的重點高中南菁中學，之後兩人便未再聯絡過，他的智商極高，他學習好的故事一直在學校流傳到上世紀90年代，是學校老師口中流傳了十多年的一個「神話」，也被稱為是學校的傳奇人物。沒想到幾十年後會在網路上看到他流落美國街頭的視頻，「感覺到很震驚，也很唏噓。」

另據上觀新聞報導，孫姓流浪博士稱自己英文名為Eason，1969年出生在江蘇小城江陰，是復旦大學物理專業的本科生，畢業後赴美攻讀並獲得了物理學碩士和博士。當他在做研究員時，他攻讀了電腦專業，並在華爾街當了兩年程式設計師，當時月薪超過10萬美元，獲得了綠卡，後來成為美國公民

他表示，上世紀90年代在紐約遇到一名中國女子，還帶著一個女兒，這名女子對他很好，沒想到這名女子透過結婚拿到美國綠卡後就跟他離婚。他因此受到沉重的打擊，工作、生活都無法正常進行，人際關係也出了問題。「我開始出現幻聽，分不清現實和虛構。慢慢就偏離了正常的生活，開始流浪。」從2007年開始已流浪了16年，靠著乞討和撿別人丟棄的食物活著。

綠卡 華爾街 美國公民

上一則

中在新疆沙漠新標靶被曝光 1：1復刻美航母福特號

下一則

江蘇高考狀元、15歲進復旦… 留美博士 流浪紐約街頭16年

延伸閱讀

觀光巴士紐約I-87公路上翻車 1死11傷

觀光巴士紐約I-87公路上翻車 1死11傷
不在意高稅率 疫後富人較少搬離紐約

不在意高稅率 疫後富人較少搬離紐約
州府拉警報 紐約本周末暴雪來襲 警惕大規模停電

州府拉警報 紐約本周末暴雪來襲 警惕大規模停電
紐約東河將建浮動泳池 明年開放…州長加速招募救生員

紐約東河將建浮動泳池 明年開放…州長加速招募救生員

熱門新聞

三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
定價35元的羊肉麵。（取材自中新周刊）

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

2023-12-30 06:30
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
谷愛凌(左)與美國名媛金卡戴珊的合影，引發關注。(取材自九派新聞)

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

2024-01-03 15:25
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10
中國2023年全年電影總票房達人民幣549.15億元，但幾乎是國產片的市場。（中新社）

中國2023年電影票房破549億人民幣 好萊塢大片「集體失寵」

2024-01-01 02:08

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車