流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

復旦天才學生赴美讀碩博士後卻流浪紐約街頭，故事引發討論，當事人受訪稱想回中國。（取材自九派新聞）

復旦大學天才學生赴美讀碩博士後流浪紐約街頭的故事，牽動人心。這位「流浪博士」孫先生自稱曾在華爾街 從事近兩年程式設計師工作，當時月薪超過10萬美元；但他的中國籍妻子在拿到美國綠卡 後就和他離婚的打擊，讓他出現幻聽等症狀，無法工作，也開始了流浪的生活。其同學則說，孫先生學習特別好，曾是老師間流傳的「神話」，如今境遇令人唏噓。

來源：九派新闻

「我前幾天從網路上看到的這幾段視頻，看到他的第一眼，我就認出他來了。」紅星新聞報導，江蘇江陰市民劉先生表示，孫姓流浪博士是自己小學和初中的同班同學，小學和國中的時候學業成績就非常優異，當年中考滿分是640分，他就考了628分。「他當時的個性蠻好的，可以說是偏外向一些，而且喜歡體育運動，尤其是跳高。」

1982年他們初中畢業後，孫先生考上了江陰當地的重點高中南菁中學，之後兩人便未再聯絡過，他的智商極高，他學習好的故事一直在學校流傳到上世紀90年代，是學校老師口中流傳了十多年的一個「神話」，也被稱為是學校的傳奇人物。沒想到幾十年後會在網路上看到他流落美國街頭的視頻，「感覺到很震驚，也很唏噓。」

另據上觀新聞報導，孫姓流浪博士稱自己英文名為Eason，1969年出生在江蘇小城江陰，是復旦大學物理專業的本科生，畢業後赴美攻讀並獲得了物理學碩士和博士。當他在做研究員時，他攻讀了電腦專業，並在華爾街當了兩年程式設計師，當時月薪超過10萬美元，獲得了綠卡，後來成為美國公民 。

他表示，上世紀90年代在紐約遇到一名中國女子，還帶著一個女兒，這名女子對他很好，沒想到這名女子透過結婚拿到美國綠卡後就跟他離婚。他因此受到沉重的打擊，工作、生活都無法正常進行，人際關係也出了問題。「我開始出現幻聽，分不清現實和虛構。慢慢就偏離了正常的生活，開始流浪。」從2007年開始已流浪了16年，靠著乞討和撿別人丟棄的食物活著。