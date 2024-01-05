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8千論文遭外國研究機構撤回 中令高校自查、揪學術不端

記者廖士鋒／綜合報導
武漢大學倒查三年論文。（取材自微博）
武漢大學倒查三年論文。（取材自微博）

中國高校2023年有很多學術研究文章遭到國外研究機構撤回，對此官方已經在各高校開展「撤稿論文自查」，要求各校嚴懲「學術不端」行為。

根據澎湃新聞援引武漢大學、山東大學、陝西中醫藥大學、河南財政金融學院等高校網站近日消息，2023年以來，Hindawi（英國知名學術出版機構）等國外出版機構撤回大量中國學者發表的論文，對中國的學術聲譽和學術環境造成不良影響。教育部已發布了「教育部科學技術與信息化司關於開展撤稿論文自查的通知」，決定在各高校開展撤稿論文自查工作。

各大高校發出的通知，影響不容小覷。以山東大學來看，該校要求各單位應組織專門力量，按照通知要求排查梳理撤稿論文情況，核實論文撤稿原因，總體分為兩個階段進行。

第一階段是請本單位全體教職醫務員工及在讀研究生全面檢索中英文科技文獻資料庫，對2021年1月1日以來本單位、本人署名的科技論文被撤稿情況進行全面梳理，統一簽訂「撤稿論文自查情況承諾書」並填寫「撤稿論文自查情況統計表」，確保全員覆蓋。

第二階段則是學校將根據撤稿論文自查情況，對自查出的撤稿論文開展調查核實，有關事項另行通知具體責任單位。

山東大學強調，各位老師必須於2024年1月9日前完成撤稿論文自查工作，「在本次自查中應主動上報卻隱瞞未報的撤稿論文，將來一旦發現存在學術不端行為，學校將按照有關規定予以從重處理」。

另外，武漢大學去年底發布的通知倒查3年論文，對2021年1月1日以來，本單位、本人署名的科技論文被撤稿情況進行全面梳理，核實撤稿原因和是否存在學術不端行為。

根據中國專門追蹤撤稿文章的微信公眾號「誠信科研」統計，截至到2023年12月26日，Hindawi出版社撤回了9408篇文章，其中中國學者8315篇文章。

按照期刊劃分，Journal of Healthcare Engineering（1,073篇）；Computational and Mathematical Methods in Medicine（1,063篇）；Computational Intelligence and Neuroscience（1,026篇）；Wireless Communications and Mobile Computing（763篇）；Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine（722篇）；Security and Communication Networks（598篇）。

各大高校近日都開展了官方要求的「撤稿論文自查」，試圖釐清為何論文會被撤稿，是否涉...
各大高校近日都開展了官方要求的「撤稿論文自查」，試圖釐清為何論文會被撤稿，是否涉及學術不端。（取材自山東大學官網）

教育部 武漢 微信

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