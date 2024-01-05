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龍年紀念幣夯 面值600炒至1000 專家：增值空間小

中國新聞組╱北京5日電
面值600元的龍年紀念幣，在二手平台被炒至1000元。(取材自中新經緯╱閒魚截圖)
面值600元的龍年紀念幣，在二手平台被炒至1000元。(取材自中新經緯╱閒魚截圖)

龍年賀歲紀念鈔(幣)3日開始預約兌換，多家銀行App出現卡頓、頁面加載失敗或無法收到短信驗證碼等情況，網友紛紛吐槽「沒搶到」。

中新經緯報導，2024年賀歲普通紀念幣面額10元(人民幣，下同，約1.4元)，發行1.2億枚；賀歲紀念鈔面額20元，發行數量1億張。而在二手交易平台，面值600元的龍年紀念鈔、紀念幣各一套(20張或20枚)，被炒至1000元左右。

浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任和林表示，紀念幣和紀念鈔各一套的總價被炒至近千元，其中必然有很多人並不是為了「紀念」，更多是衝著「增值」而來，其實龍年紀念幣、鈔的溢價空間不會太大，一是因為近年郵幣卡交易冷淡，二是由於龍年紀念幣發行量大，假如以目前最高炒至近千元的價格，大概買到就開始虧。

盤和林對龍年紀念幣被熱搶並不意外，每年發行的紀念幣大多會被搶購，因為具有稀缺性，如今有了在線預約，線上信息傳播更快、購買更便捷，於是就有了火爆景象，同時也不乏黃牛想要賭一把，先買後賣、低買高賣。

盤和林提醒，現階段來看，龍年紀念幣具有收藏價值，但近年來郵幣卡收藏交易冷淡，而且很多產品的防偽技術逐漸落後，很難保證稀缺性，也很難辨別真偽，所以龍年紀念幣最好還是以紀念為主，增值收藏為輔。

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