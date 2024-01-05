中小學教師將來百萬過剩？官嚴控教育專業降溫「師範熱」

中小學教師崗位飽和，官方令教育專業「降溫」，圖為2024年全國研究生入學考試。(中新社)

因應少子化衝擊，許多中國大學機構出現撤銷、停招的「瘦身」潮，除了撤、倂、轉校內機構、幹部和人員外，也推進學部制改革、進行內部學科治理結構調整。據預測，到2035年，中國將有187萬中小學教師面臨過剩，多地也在專業動態調整中主動給教育類專業「降溫」。

21世紀經濟報導指出，麥可思3日發布「中國-世界高等教育趨勢報告（2023）」，梳理了近年來中國高等教育的變化趨勢，以及全球大學的啟發性實踐。

據不完全統計，2022—2023年，已有包括西北工業大學、南京大學、北京化工大學等「雙一流」高校，以及山東青年政治學院、桂林理工大學等地方高校啟動內設機構改革和調整。

學科專業建設方面，一批大學密集推進學部制改革、進行內部學科治理結構調整，2023年至少有14所高校成立新學部，目前已有超40所「雙一流」高校進行了學部制改革。

綜合界面新聞、紅星新聞報導，在專業優化調整背景下，鼓勵新設和嚴控專業有了新方向。一批適應新技術、新產業、新業態、新模式的學科專業密集增設，一些熱門專業被嚴控。例如，在近兩年「從教熱」帶動「師範熱」的背景下，多地在專業動態調整中主動給教育類專業「降溫」，尤其值得關注。

中國教育部 去年3月提出「普通高等教育學科專業設置調整優化改革方案」，明確要求到2025年，全國高校將優化調整20%左右學科專業布點，嚴控重複設置「過熱」專業。

四川明確指示，非師範類高校原則上不再新設教育類專業。山東去年發布通知，提及教育類專業原則上不再新設。教育部職成司去年也明確要求高職（專科）原則上暫不新增小學教育類專業點。

北京師範大學教育學部高等教育研究院副教授喬錦忠團隊預測，中國在校生人數先短期緩慢上升，在2024年達到高峰約1.46億，隨後呈現加速下降趨勢。

團隊指出，中國2035年將有約150萬小學教師、37萬初中教師過剩，小學教師需求量過剩較大，初中教師先短缺後過剩。幼稚園、中小學教師崗位日趨飽和，勢必將給畢業生就業 帶來影響。