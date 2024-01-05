滬金山區賣房新招：免費5年交通 網吐槽「買得起房 差這些錢嗎？」

上海灣區城市形象推廣大會現場。（取材自人民網）

繼去年出台重磅人才安居新政之後，為進一步活絡房市，上海市金山區再宣布加碼，發布「置業五年免費上下班」辦法，即日起凡在金山購屋五年內可免費搭乘金山軌道交通，協助購房者降低通勤成本。消息一出，有網民叫好，直呼「太給力」，估算每年能省下約3萬元人民幣（約4198美元）；也有不少網民吐槽：「在上海買得起房子，誰坐地鐵 ？差這些錢？」

金山區是上海西南門戶，是滬杭、滬甬發展軸的中繼站，區位優勢明顯長，是上海製造業大區，著力培育四大產業集群，新材料、智能裝備、生命健康、信息技術產業。

人民網報導，上海金山區融媒體中心微信 公眾號「i金山」發布「大動作！金山區：購房5年內免費軌交上下班」引發熱烈反響。其中提出，購置建發房產、復地產發、華紡房地產 、新華房地產、光明地產、佳運置業、北京建工、保利發展、新金山投控集團9家開發商在金山區指定樓盤，可享金山置業五年免費軌交通勤。

2024年上海灣區城市形象推廣大會近日在上海國際會議中心舉行。作為青年人才代表，上海東大化學有限公司品管部經理助理王芳在會上以親身經歷講述了青年人在金山「低成本置業，高品質生活」的圓夢故事。

據報導，三年前的畢業季，剛博士畢業的王芳夫婦在市區與人合租開始了大城市打拚的第一站。王芳夫婦的寶寶已滿2歲，合租給生活帶來許多不便。同年7月，王芳入職金山區碳谷綠灣上海東大化學，10月底完成落戶，11月在金山購置人生第一套房產。