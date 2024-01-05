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上四休三 杭州「神仙」公司火了

中國新聞組／北京5日電
杭州天使灣投資管理股份有限公司「關於實施四天工作制的通知」吸引了創投圈極大關注。圖為官網簡介頁面。（取材自杭州天使灣投資管理股份有限公司官網）
杭州天使灣投資管理股份有限公司「關於實施四天工作制的通知」吸引了創投圈極大關注。圖為官網簡介頁面。（取材自杭州天使灣投資管理股份有限公司官網）

杭州一家公司「上四休三，周五活動還給補貼」，引來眾多網友羨慕，稱是「神仙公司」、「趕緊推廣普及」。

讀特新聞報導，杭州天使投資管理股份有限公司（以下簡稱「天使灣創投」）官方微信公眾號3日下午發布一則「關於實施四天工作制的通知」，內容顯示，公司決定於2024年1月1日起開始執行每周四天工作制，即周一到周四正常上班，周五至周日為休息日。此外，為倡導美好生活，凡是周五當日的任何休息活動（三人及以上成隊），公司給予每隊每人200元人民幣（約27.97美元）補貼。

據了解，去年，天使灣創投已經開始實行每周四居家辦公，「一年大概50天的時間，員工可以自由選擇辦公地點，以更輕鬆的方式完成工作，雖然人不在公司，但大家的工作效率不降反而有提升，在溝通和對接工作方面沒有任何問題。」

官網資料顯示，天使灣創投創建於2010年10月，在杭州發起設立，龐小偉為創始合夥人。

據報導，天使灣創辦伊始，就提出了「創投務必讓世界更美好」的理念，2023年11月，龐小偉進行一場關於「人生不過20件事」的主題分享，提到「美好」還包括當個好老闆，給大家利潤分紅、漲薪水和假期等，「20件事」裡有一項是給員工增加假期，他也做到了。

在宣布實行每周四天工作制後，龐小偉在朋友圈寫到，「2024年開始，天使灣實施一周四天工作制，加上額外休假，全年實際工作日176天。」

杭州天使灣投資管理股份有限公司發布的一則「關於實施四天工作制的通知」吸引了創投圈...
杭州天使灣投資管理股份有限公司發布的一則「關於實施四天工作制的通知」吸引了創投圈極大關注。（取材自讀特新聞）

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