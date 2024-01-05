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中國央企一把手年薪沒百萬 網不信

中國新聞組／北京5日電
2022年度央企負責人年薪最高的是中國海洋石油集團董事長汪東進。（取材自21世紀經濟報導）
2022年度央企負責人年薪最高的是中國海洋石油集團董事長汪東進。（取材自21世紀經濟報導）

國資委近日披露中央企業負責人2022年度薪酬信息，96家央企分別公布相關負責人年薪收入情況，沒有人超過百萬人民幣。

關於央企高管收入曾引發關注。「中央管理企業負責人薪酬制度改革方案」實施後，中央管理企業負責人的薪酬由基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分構成。

據金融時報報導，2022年度央企負責人應付年薪最高的是中國海洋石油集團有限公司黨組書記、董事長汪東進，應付年薪達到96.08萬元（人民幣，下同，約13.44萬美元）。

其後依次為：中國石油化工集團有限公司黨組書記、董事長馬永生，應付年薪95.34萬元。中國石油天然氣集團有限公司黨委書記、董事長戴厚良排名第三，應付年薪95.29萬元。中國移動通信集團有限公司黨組書記、董事長楊傑，應付年薪94.76萬元。招商局集團有限公司董事長繆建民，應付年薪94.47萬元。國家能源投資集團有限責任公司黨組書記、董事長劉國躍，應付年薪94.07萬元。中國遠洋海運集團有限公司黨組書記、董事長萬敏，應付年薪93.55萬元。國家電網有限公司黨組書記、董事長辛保安，應付年薪93.53萬元。華潤（集團）有限公司董事長王祥明，應付年薪93.47萬元。國家電力投資集團有限公司原黨組書記、董事長錢智民，應付年薪93.16萬元。

消息引起網友熱議，應該公布有幾套房子、這還沒算年終獎了吧。

另據彭博報導，有機構統計38個大城市上季企業薪酬過萬數據比去年下降1.3%，降幅為2016年有統計以來最大。受此影響，多個企業都已縮減員工出差開支。

受收入大減影響，中國各企業正縮減出差津貼降低經營成本，規定員工不得乘坐商務艙或預訂昂貴的酒店。

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