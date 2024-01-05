中國央企一把手年薪沒百萬 網不信

2022年度央企負責人年薪最高的是中國海洋石油集團董事長汪東進。（取材自21世紀經濟報導）

國資委近日披露中央企業負責人2022年度薪酬信息，96家央企分別公布相關負責人年薪收入情況，沒有人超過百萬人民幣。

關於央企高管收入曾引發關注。「中央管理企業負責人薪酬制度改革方案」實施後，中央管理企業負責人的薪酬由基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分構成。

據金融時報報導，2022年度央企負責人應付年薪最高的是中國海洋石油 集團有限公司黨組書記、董事長汪東進，應付年薪達到96.08萬元（人民幣，下同，約13.44萬美元）。

其後依次為：中國石油化工集團有限公司黨組書記、董事長馬永生，應付年薪95.34萬元。中國石油天然氣 集團有限公司黨委書記、董事長戴厚良排名第三，應付年薪95.29萬元。中國移動通信集團有限公司黨組書記、董事長楊傑，應付年薪94.76萬元。招商局集團有限公司董事長繆建民，應付年薪94.47萬元。國家能源投資 集團有限責任公司黨組書記、董事長劉國躍，應付年薪94.07萬元。中國遠洋海運集團有限公司黨組書記、董事長萬敏，應付年薪93.55萬元。國家電網有限公司黨組書記、董事長辛保安，應付年薪93.53萬元。華潤（集團）有限公司董事長王祥明，應付年薪93.47萬元。國家電力投資集團有限公司原黨組書記、董事長錢智民，應付年薪93.16萬元。

消息引起網友熱議，應該公布有幾套房子、這還沒算年終獎了吧。

另據彭博報導，有機構統計38個大城市上季企業薪酬過萬數據比去年下降1.3%，降幅為2016年有統計以來最大。受此影響，多個企業都已縮減員工出差開支。

受收入大減影響，中國各企業正縮減出差津貼降低經營成本，規定員工不得乘坐商務艙或預訂昂貴的酒店。