不要把學生綁在成績上 北大生科院試點「等級制」改革

北大生命科學學院學生協助標本館老師準備藍曬材料。(取材自觀察者網)

北京大學微信 公眾號日前發文稱，為了讓學生們從成績上「解綁」，生命科學學院展開試點改革，在某些特定課程的成績評定中，實行「等級制」的考核評定方式。有學生表示，「不用這麼卷成績了」。

觀察者網報導，北大生命科學學院大部分本科生總是追逐績點，在高強度的學業考核壓力下，無數學生為了總成績提高一、兩分而陷入不必要的內卷泥潭；為減輕學生們的負擔，北京大學生命科學學院從2020級開始，在專業核心課、專業選修課、實驗和實踐類課程的成績評定中改用「等級制」。

北大生命科學學院的「等級制」分為5個：A（85-100分）優秀；B（75-84.9分）良好；C（65-74.9分）合格；D（60-64.9分）基本合格；F（＜60）不及格。成績的綜合評價用優秀率（A%，成績為A的課程所占的比例）和優良率（AB%，成績為A和B的課程所占的比例）替代GPA。

對於單門課程而言，則與以往相同，成績優秀率不超過40%，不及格率不超過5%。

據報導，北大生命科學學院表示，隨著時代的發展和學科進步，很多知識在不斷地更新，通過死記硬背和刷題得到的死知識並不重要，重要的是弄清基本概念、基本原理，學會邏輯思維和批判思維，提高創新能力。

北大生命科學學院原副院長王世強說，競爭本身不是壞事，關鍵是卷得必要還是不必要，他認為，知識掌握上已經足夠好了，沒有必要再花很大的精力達到95分以上，實行等級制、放棄GPA的目的，是為了給同學們留出更多時間提升素質，比如聽一些名家講座，選修一些人文課程，參加科研實踐和社會實踐等等。

生命科學學院黨委副書記唐平也說，對該學院的學生而言，除了本身龐雜的專業課外，還需要掌握大量的數理化和計算機相關知識，相比其他院系課程學分要求更高，對GPA的追求更是讓大家分身乏術，沒有多餘精力和時間再去參與社會實踐。

報導指，學生對此也表示認同，A同學說，北京大學有很多非常重要、優質的教育資源，每一位老師都有不同的思維方式和獨特的學術造詣，過度追求高績點的同學們被捆綁在考試分數的「戰車」上，思想會變得僵化。

2022年春季學期，北大生命科學學院共計有12門課程申請參與試行等級制成績評定；2022年秋季學期，又有16門課程申請參與試行。

生命科學學院實驗教學中心主任賀新強表示，他在植物生物學實驗課程上會和同學們再三強調，不允許照抄教材裡已有的原理和方法，為了裝飾成「高分報告」，將教材裡的植物結構甚至細胞都完美地繪製出來的「討巧」報告都會給很低分。

不過對等級制的試行，有不少準備出國、跨專業保研的同學表示擔心，因為申請出國時要求GPA，在保研時，不少外院系尚不認可等級制與優秀率，國外高校更是只接受GPA。對此，王世強表示，校方會向國外學校說明等級制的評價方式，相信在第一批實行等級制的同學成功申請到國外學校之後，同學們的疑慮就會打消。