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抖音新版「健康分」生效首日 5000名主播被減少直播推薦

中國新聞組／北京5日電
由中國科技巨頭字節跳動所開發的熱門短影音軟體抖音。(路透)
由中國科技巨頭字節跳動所開發的熱門短影音軟體抖音。(路透)

抖音新版「健康分」生效首日 ，近5000名主播被減少直播推薦、限制功能甚至永久回收直播權限；其中，303名主播被關閉收禮物權限。

中國證券報報導，抖音集團官方微信公眾號3日發文稱，抖音直播新版「健康分」處罰正式生效。

「健康分」制度實施前，直播間管理以單次處罰為主，根據違規內容進行一次性的警告、中斷、暫時回收直播權限等。現在，直播間考察的則是主播長期表現，如果累計違規次數過多，將失去直播收入。

據報導，處罰生效首日，近5000名主播被減少直播推薦、限制功能甚至永久回收直播權限。其中，303名主播被關閉收禮物權限。同時，也有2萬7500名主播通過專業或優質主播申請。

抖音表示，接下來，平台會持續傾聽各方意見，疊代「健康分」細則，完善主播管理機制，定期與MCN機構、主播等相關方進行溝通，合力促進行業發展，打造合規、健康的直播環境。

另據快科技報導，抖音直播新版「健康分」管理制度，是2023年9月開始試運行的主播分級分類管理機制，在針對直播間違規內容做單次處罰的基礎上，平台根據主播日常直播行為增減帳號「健康分」，並依據分值對帳號分級定檔，對應不同的長效管理措施。這也意味著，一些多次違規仍無改善的主播，將逐漸失去直播權限。

據了解，抖音直播新版「健康分」初始分值為100分，一次違規扣減1-8分不等，經過專業或優質主播申請的帳號可以獲得120分初始分值，扣分則由違規程度、主播等級和影響力共同決定，同一個違規內容下，粉絲數或直播間觀看人數更高的主播，會被額外多扣1-5分。總分低於70的主播，會被減少推薦且限制單日PK次數，低於40分禁止使用pk功能，如果低於20分，在此基礎上還將失去禮物收入功能，0分主播則永久回收直播權限。

抖音 微信 證券

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