中國去年最熱、最冷氣溫雙雙破紀錄 官讚「北京藍」已成常態

北京的藍天白雲。（本報資料照片）

北京市生態環境局3日公布2023年北京市空氣質量情況，市生態環境監測中心副主任沈秀娥表示，2023年PM2.5（細懸浮微粒）優良天數占比達九成，PM2.5最長連續優良天數為192天，比2022年增加了20天，相較2013年的13天，更是由不到半個月增加到了超過半年，「北京藍」已成為常態。

北京日報報導，數據顯示，2023年，北京市大氣環境中四項主要汙染物持續穩定達到國家空氣質量二級標準。其中，PM2.5年均濃度為32微克/立方米，實現連續三年穩定達標；可吸入顆粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）等其他三項主要汙染物的年均濃度分別為61、26和3微克/立方米，均持續多年穩定達標。

報導稱，經過20多年努力，北京市大氣汙染治理各項措施環境效益持續釋放，空氣中主要汙染物濃度呈現長期整體下降趨勢。

與2013年相比，2023年PM2.5、PM10、NO2、SO2分別下降64.2%、43.6%、53.6%、88.7%，空氣質量實現根本改善；與社會經濟活動和擴散條件水平相似的2019年相比，2023年PM2.5、PM10、NO2、SO2分別下降23.8%、10.3%、29.7%、25.0%，空氣質量整體保持改善趨勢。

另據界面新聞報導，2023年中國的最熱與最冷溫度皆被刷新，同時，全國平均氣溫也來到1961年以來的新高。

在極端天氣的部分，據統計，2023年1月，黑龍江漠河勁濤出現最低零下攝氏53度的嚴寒氣溫；而在7月，新疆 吐魯番三堡鄉則出現攝氏52.2度的高溫 ，雙雙突破歷史紀錄。