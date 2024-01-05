清華1本科生跨省轉至雙非院校 「逆向轉學」受關注

北京清華大學是中國最頂尖的高校之一，因此有學生轉學至雙非院校，受到熱議。圖為清華大學二校門。（新華社）

北京市教委官網2日公示8名高校大學生擬跨省轉學的信息，引發關注。8名高校大學生擬跨省轉學，1人為轉入、7人為轉出，涉及清華大學、北京工業大學、北京建築大學、首都經濟貿易大學等多所高校。其中，清華大學1人擬轉入杭州電子科技大學，被網友稱為「逆向轉學」。

據極目新聞報導，從清華大學數學科學系轉入杭州電子科技大學計算機科學與技術專業的溫同學，高中畢業於浙江一所頂級高中，曾獲全國高中數學聯賽省級一等獎。計算機科學與技術是杭州電子科技大學的王牌專業。2022年，就有清華大學等雙一流高校的畢業生報考該校的碩士研究生。

此外，8名同學中有多人的專業也發生了變化。除了溫同學，首都經貿大學金融學的楊同學將轉入南華大學就讀臨床醫學。

另據紅星新聞，這份跨省轉學信息的關注點在於，大多是北京本地學校的學生向其他省份轉學，且不乏從清華大學轉入雙非院校者。整體來看，轉出學校的辦學實力和辦學聲譽好於轉入學校的實力和聲譽。這樣的「逆向轉學」打破了傳統的就高不就低原則，自然成了輿論關注的熱點。

對於這樣的「逆向轉學」，有的網友「想不通」當事學生的選擇：「為了好專業轉也就算了，從清華大學轉出？」「從金融轉到臨床醫學？」「為什麽要往差的學校轉？」當然，也不乏寬慰和鼓勵的網友：「真讀不下去，及時止損也是明智之舉」、「自己的事情自己做主」。

報導認為，當代社會，流動性成為社會發展的一個通則。允許社會人員的自由流動，也應該理性看待在校大學生的跨省跨校「流動」。輿論對「逆向轉學」的關注，或在於以下三方面的原因：

「逆向轉學」投射著公眾對名校大學生的普遍期待，城市的知名度比學校更吸引人們的眼球，北京高校的學生選擇到其他省份的高校就讀，難免給人一種「下嫁」的感覺；「逆向轉學」見證了學生享有跨校遷移學籍的權利；「逆向轉學」表明求學路上沒有一勞永逸的通行證，書必須得自己讀，不論選擇哪所學校，都得自己下功夫才行。

極目新聞引述21世紀教育研究院院長熊丙奇認為，作為現行高考 制度補充的大學轉學制度，中國高校學生轉學還需要堅持「分數公平」這一底線。同時，大學生應該理性地認識自我，選擇適合自己的院校和專業。社會輿論對於這樣的轉學，也不能就把轉學的學生視為學業失敗者。