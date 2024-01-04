白居易修白堤？「語文差錯榜」發布 短視頻常見低級錯誤

杭州西湖白堤常被認為是白居易修建，其實是錯誤。(中新社)

中國文藝評論界知名期刊「咬文嚼字」昨（3日）在上海發布了「2023年十大語文差錯」，其中位居前二的是許多人把「多巴胺」的「胺」以及「卡脖子」的「卡」都讀錯了；其他還包括「誤讓岳飛自稱『鵬舉』」、「宇宙飛船」誤為「航天飛機」等。該刊表示，短視頻成差錯泛濫區，且差錯大都很「低級」，這與視頻製作者態度粗疏以及播出平台缺乏監管有關。

「咬文嚼字」發布2023年十大語文差錯，包括：

1、「多巴胺」的「胺」誤讀為ān

2023年，色彩鮮艷的「多巴胺穿搭」成了時尚潮流，「多巴胺」的「胺」經常被誤讀為ān（音同「安」），其實正確讀音是àn（音同「案」）。

2、「卡脖子」的「卡」誤讀為kǎ

近些年，西方國家對中國實行技術封鎖，「卡脖子」頻頻出現在新聞報導中。「卡脖子」的「卡」常被誤讀為kǎ（音同「咳」），正確讀音是qiǎ（音同「酠」）。這裡的「卡」是動詞，指用手的虎口緊緊按住。

3、「賬號」誤為「帳號」

2023年7月，話題「賬與帳很多人分不清」衝上熱搜。古漢語中，「帳」可通「賬」。但2001年發布的「第一批異形詞整理表」表示用戶識別碼時，「賬號」才是正確詞形。

4、「躥紅」誤為「竄紅」

2023年，各大視頻平台上多部爽劇被媒體稱「竄紅」，其實應作「躥紅」。「躥」讀cuān，指快速向上或向前跳躍。而「竄」讀cuàn，本義為藏匿。

5、「下軍令」誤為「下軍令狀」

2023年俄烏局勢持續緊張，相關報導常出現「下達軍令狀」一詞有誤。「軍令」指軍事命令；而「狀」作為文體的一種，上級向下級下達命令應稱「下軍令」，而非「下軍令狀」。

6、誤讓岳飛自稱「鵬舉」

電影「滿江紅」於2023年年初上映，其中，岳飛親筆留下遺言，開頭是：「鵬舉絕筆，以明心跡。」實際上，岳飛是不可能自稱「鵬舉」的。鵬舉是岳飛的表字，通常是平輩或晚輩對某人的稱呼，用於他人稱自己，不可自稱。岳飛自稱或署名，可以是「飛」或「岳飛」，但不會像電影設計的那樣，自稱「鵬舉」，那是不符合傳統稱謂規範的。

7、誤稱白居易修建「白堤」

第19屆亞運會去年在杭州舉行，不少報導稱，杭州的人文勝景白堤是白居易修建的。其實，白堤在白居易到杭州之前就已存在。白居易任杭州刺史時，曾以「最愛湖東行不足，綠楊陰里白沙堤」讚頌其風光，後人為紀念白居易將此堤命名為白堤。

8、「宇宙飛船」誤為「航天飛機」

2023年10月26日，神舟17號載人飛船與空間站組合體成功完成自主快速交會對接。有媒體將神舟17號稱為「航天飛機」。神舟17號不是「航天飛機」，而是「宇宙飛船」。

2023年秋冬，支原體肺炎高發。不少人因為支原體引起肺炎而稱之為「支原體病毒」。其實，「支原體」既不是病毒，也不是病菌，而是微生物的一種。