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最搶手職業？北京月薪5500、包吃住聘公交車保安

中國新聞組／北京4日電
北京公交車傳出招募公交車保安員。（中新社）
北京公交車傳出招募公交車保安員。（中新社）

中國經濟下行導致各地企業紛紛裁員之際，網格員和保安員的職位卻炙手可熱。近期，北京公交公司以月薪5500元(約773美元)招募公交車保安員，保安員的任務是防止車上突發事件，包吃包住還有紅包可領的待遇，令許多為失業所苦的民眾發聲反彈。

自由亞洲電台報導，北京近期在公交車上急招過年不回家的男性保安員，要求應聘者18至55歲，月薪5500元。公司還提供免費食宿，外加服裝和紅包。

一位正在北京的四川訪民江女士說明，北京每一輛公交車上都有兩名保安員，他們的工作是防止發生突發事件，每一次上車，他們就宣傳不能帶易燃、易爆物品上車。

一位北京網民上傳的一段視頻顯示，北京59路公交車前後2名保安在車內戒備，車上有十多名乘客。還有人說，搭14路公交車，車上有6個保安。

報導指出，數月前到過北京的周女士說，不僅僅是所有的公交車，北京社區居委會也提升了安保措施。用當局的話說，叫群防群控。「我聽他們說，北京的社區居委會、居民小區都在搞什麽群防群控，組織那些大媽，反正特別敏感。在他們的印象中，上訪人員跟恐怖分子差不多」。

在網上搜索各地保安員薪資待遇，大約為人民幣5、6千元。而網格員的入職薪水則在6千元左右。保安員和網格員成為中國目前人手最缺的行業。

北京房山區一位張姓居民指出，因為經濟形勢嚴峻，企業欠薪導致討薪事件不斷，當局最擔心社會矛盾演變成群體事件。她說：「今年形勢肯定緊張，村裡大門口都有崗哨，凡是外來人都要登記，警察都在設路崗。」

北京公交車傳出招募公交車保安員。（中新社）
北京公交車傳出招募公交車保安員。（中新社）

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