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比亞迪賣贏特斯拉 中媒：美西方小心眼說「頭名被偷」

中國新聞組／北京4日電
比亞迪日前在粵港澳大灣區的車展展台。（新華社）
比亞迪日前在粵港澳大灣區的車展展台。（新華社）

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）2日公布去年第四季電動車交付量達破紀錄的48萬輛，超出市場預期並實現全年目標，光環卻被中國的比亞迪（BYD）搶走，比亞迪當季的數字為52萬輛，季度銷量首次超過特斯拉，躍升全球最大電動車銷售商。中國官媒指，比亞迪是在一度被迫放棄美國市場後仍然能領先全球，證明美西方精英的狹隘和小心眼，無法牽絆中國前行的步伐。

來源：經濟日報

綜合外媒報導，比亞迪2023年第四季純電動車銷售52萬6409輛，主要市場在中國；特斯拉同期銷量48萬4507萬輛。2023年全年，比亞迪純電動車銷量157萬輛，年增73％，比特斯拉少了24萬輛。

日經中文網指出，儘管以全年計算，比亞迪仍落後特斯拉，但其全球市場地位正在提升，為特斯拉帶來新的壓力。特斯拉已開始透過年終促銷來提振銷量。

中國經營報指出，過去一年，比亞迪針對各個細分市場推出新車型，展露「全盤通吃」的野心與實力，比亞迪積極布局海外銷售網絡與生產基地，助力銷售成長。

路透認為，購車者在高利率經濟環境中，更願意尋找性價比出色的車型，比亞迪降價策略有效地提高銷售量。儘管這會損及公司的利潤，「但比亞迪顯然認為，為提高市占率與消費者接受度，這是值得付出的代價」。

中國官媒環球時報對此發表社評指出，比亞迪首次超越特斯拉，引起美西方媒體對電動汽車行業乃至整個經濟和科技領域的危機感，美西方媒體馬上泛出酸意，路透的標題甚至稱比亞迪「偷」走了（特斯拉）電動汽車的頭名。這些人面對中國的發展，其狹隘心態躍然紙上。

值得一提的是，比亞迪是在一度被迫放棄美國市場後，仍然成為全球領先的電動汽車廠家的。

太平洋足夠大，容得下中美兩國發展。不少問題都出在一些美西方精英的心眼太小，連一個比亞迪都容不下。本來是一個帶著正能量的故事，他們非要當恐怖故事講，無中生有地挖掘出令人感到焦慮或擔憂的元素，炮製在歐美悄然冒頭的「中國電動汽車威脅論」。

中國有哪一個產業發展暫時遇到了困難，他們唱衰；有哪一個產業發展得好了，他們又說是威脅。好在他們主要是給自己找不痛快，中國前行的步伐不會因他們受到牽絆。

觀眾在曼谷舉行的泰國國際車展上參觀比亞迪e平台3.0。（新華社）
觀眾在曼谷舉行的泰國國際車展上參觀比亞迪e平台3.0。（新華社）

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