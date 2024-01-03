麻辣燙106元 正妹嗆長沙夜市攤商

女子獲勝後，露出甜美燦笑，也讓網友歪樓。（取材自微博）

有女遊客在長沙夜市跟攤販買了一份麻辣燙，結帳時老闆要價106元（人民幣，下同），讓女子難以接受，與攤販發生爭執。警方調查發現，該攤販存在非法從事設攤經營、未明碼標價等違法行為，但已當場全額退還顧客的106元。網友表示，「長沙自己人在長沙都要被宰」。

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綜合媒體報導，女子在長沙夜市吃麻辣燙時，原本普普通通的麻辣燙，結帳時卻被老闆收取106元的「天價」。女孩認為這個價格過高，要求老闆退錢，但遭到了拒絕，女孩決定現場對帳，並引來了路人的圍觀。

圍觀者表示，闆娘一開始很兇，還指著其中一位正妹大聲嗆：「妳是在大聲什麼？」

女子沒在怕，當場回嗆，還要旁邊的民眾都圍過來，當場跟闆娘一項一項核對價錢。只見正妹點的都是雞腳、蔬菜等平價食品，而且數量非常少，闆娘見笑轉生氣，怒嗆：「妳剛才怎麼不算？」最後闆娘認輸，將多收的錢退還給正妹，獲勝的正妹露出燦笑。網友紛紛表示，正妹太強了，居然能讓闆娘到手的錢又吐出來。

此前，一對遊客在長沙太平街路邊攤消費時，也遭遇麻辣燙「刺客」，幾塊錢一碗的麻辣燙被收取「天價」，其中，一根魷魚鬚收3元，一段兩、三公分的鴨腸也喊出了3元。