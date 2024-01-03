東北66歲SM用品女王 曾為知名情色片設計道具

美國知名情色電影「格雷的五十道陰影」（Fifty Shades Darker，又譯「五十度灰」）片中的情趣道具設計，原來是中國66歲的東北婦人Lisa。Lisa是中國第一位專做SM用品的設計師，她說自己的設計追求人體工學的精準，入行20多年，用過她的設計的人，遍及20多個國家。

據自媒體「一條」報導，Lisa介紹自己為「格雷的五十道陰影」系列三部電影設計了全套的情趣道具，「開始片方列了個清單，要求我做十件道具。我的拍檔把英文劇本反覆翻譯給我聽後，我覺得還不夠，又主動加了鞭子等道具。作者覺得挺好，又根據我的設計增加了一些劇情」。

Lisa說，自己在東北曾當醫生，對人體構造很了解，因此設計上嚴格依據人體工學，「比如說口球，原理就是把嘴巴堵上，發不出聲音。我設計了不同尺寸，從3.8厘米到5厘米不等，愛好者根據嘴的大小挑選。眼罩，必須完全擋光，在一片漆黑的情況下去感受。這就和兩側的橡筋長度和鬆緊度有關。繩縛綁在哪裡才能避開關節 和神經，綁多長時間，綁多大力度。如果不了解，就有可能造成不可逆的傷害」。

66歲東北婦人Lisa是專業情趣道具設計師。（取材自微博）

Lisa表示，自己剛入行時，在深圳一家工廠幫忙。工廠裡有一位從國外回來的情趣用品設計師，一開始不願意教她，一看Lisa進房間就把圖紙蓋上，「我就今天給他買蘋果，明天給他送頓飯，慢慢地他就開始從最基礎的東西教我了」。

2005年，她在上海第一次國際成人展會上認識性學家李銀河老師，她從醫學、性學的角度告訴大家，人類活著兩件事情不可避免，一個是吃，一個是性，那我們為啥要迴避談性？她來到Lisa的攤位一看，鼓勵我說，中國現在沒有太多做情趣用品的人，你算是為大家開了個窗口了，「我瞬間就有了信心」。

入行20多年，用過Lisa的設計的愛好者遍布全球20多個國家。在日本 的商場裡，她設計的東西一定是擺出來最多的。

Lisa說，我的工作，最近一兩年才告訴家裡人。以前怕他們不懂，沒想到說了之後大家都很支持。我的兒子還去聯絡了他魯美畢業的朋友，畫了幾幅展示身體美感的畫放在我工作室裡。