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稱日本地震「報應」海南新聞主播被停職 網嘆： 甘肅地震怎算？

中國新聞組／北京3日電

日本元旦發生強震，海南廣播電視主持人肖程皓在個人社交媒體貼出影片指「報應來了」，遭到停職；但肖程皓的遭遇受到網路民族主義者同情，他們指責海南電視台不愛國，還有些同樣對日本強震發表幸災樂禍的言論，中國官媒則有意淡化民族主義者的言論。

元旦日本能登半島強震造成嚴重傷亡，有些網友在社群平台微博上留言稱「哈哈哈新年新氣象」、「新年福報」；央視播報這則新聞時，網路上的彈幕（網友即時評論）出現許多幸災樂禍的內容。

來源：青蜂俠

綜合媒體報導指出，中國海南廣播電視總台的主持人肖程皓在個人社交媒體上貼出影片，「在開年第一天就發生如此之大的天災，恐怕2024年全年整個日本都會籠罩在一層陰鬱的烏雲之下，」 肖程皓說。「看來，有些事還是要少做，核汙水也不該排海。」

日本石川縣輪島市一棟因地震而倒塌的建築物。 (路透）
日本石川縣輪島市一棟因地震而倒塌的建築物。 (路透）

影片在網路上走紅後，海南電視台將肖程浩停職，但肖程皓受到懲處激起網友憤怒，批評淹沒海南電視台的評論區；「肖程晧哪裡說錯了？他首先是中國人，然後才是主持人！他表達了所有中國人的心聲」、「你們是日資？還是負責人親日認爹」。

海南廣播電視總台的官方頁面稱，該台是海南省政府直屬正廳級事業單位，在新聞輿論導向、工作方針、政策方向等方面接受海南省會宣傳部的指導。

至於中國官媒這次似乎有意淡化民族主義者的言論；在新華社一些相關新聞的評論區過濾掉大量網友留言，只留下了祝福平安的評論。環球時報特約評論員胡錫進也發文，公開表示支持肖程皓因反日言論被停職的決定。

海南電視台主播以「報應」來形容日本地震。(視頻截圖)
海南電視台主播以「報應」來形容日本地震。(視頻截圖)

有網友表示「作為公眾人物，這種話公開發表確實不應該」，一些網友也表示，中國甘肅不久前才發生大地震，轉眼就為日本地震歡呼是不妥當的，「地震就報應，那咱們的地震怎麼算」。

日本 地震 甘肅

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