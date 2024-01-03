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中國最長地名有幾個字？一口氣念不完

中國新聞組／北京3日電
「那然色布斯台音布拉格」就在甘肅的馬鬃山口岸附近，該口岸的國門也被稱為「那然色布斯台音布拉格國門」。（取材自知識百科）
「那然色布斯台音布拉格」就在甘肅的馬鬃山口岸附近，該口岸的國門也被稱為「那然色布斯台音布拉格國門」。（取材自知識百科）

中國城市名或地名以簡短為多，兩個字的地名最多，三字或四字地名也不少，但是超過四個字的地名就很稀有了。而中國最長的地名，一口氣可能念不完、記都記不住。

香港01引述當代中國報導，最長的地名是，新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州木壘哈薩克自治縣大南溝烏孜別克族鄉（32字）和新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣米糧泉回族鄉（31個字）。

而最長的單獨地名，則是那然色布斯台音布拉格（10個字）。這地名頗有來頭：瑞典探險家斯文·赫定率考察隊經過此地時病倒，被迫留在一個叫蒙古語譯音「謝別斯廷」的水泉等候救援，九死一生。

他後來為這個永生難忘地方取名和標注在地圖上，並把與他一起留守的瑞典地質學家Norin的名字加在地名之前，成為「Norin Sebestei」中文翻譯叫做「那然色布斯台音布拉格」，其中的「布拉格」是蒙古語水泉之意。

不過報導指出，新疆有一座山名叫「皮亞孜力克能拜什力克阿克塔格」，一共14個字，比「那然色布斯台音布拉格」還長，最長單獨地名應是此地。

最長的縣名：積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣（15個字）、雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣（15個字）。

新疆 瑞典 哈薩克

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