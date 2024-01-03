上海男嫌鄰居吵 每天「追魂催命敲」 住戶控：無差別攻擊

圖為監視器拍到製造噪音的年輕住戶。（取材自北京青年報）

上海一棟公寓6樓男住戶因不滿5樓住戶發出噪音，一年來竟每天敲牆、以急促電話鈴聲反制，「以噪制噪」讓其他鄰居也不堪其擾。有住戶控訴6樓男子故意造成他人痛苦，直言對家中99歲長輩來說簡直是「追魂催命敲」。

北青網-北京青年報報導，76歲岑女士住在上海奉賢區西渡鎮閘園新村69號樓601室，她控訴小區68號樓的603室鄰居一年多來，每天準時整點製造「咚咚」的敲牆聲，有時候還會有急促的電話鈴聲，最近3個月變得更頻繁。

岑女士不滿表示，母親已經99歲，長期噪音讓他們飽受困擾，「有一天半夜12點，敲得我媽身體發抖」，和他溝通三次仍無果，「我說你幫忙，我媽100歲了，受不了你這樣的折磨」，直言實在是忍無可忍。

岑阿婆也表示，自己活到100歲，從沒碰過這樣的人，「到現在為止三個多月，他天天弄，天天有聲音。」

據岑阿姨了解，68號樓棟603室住戶認為樓下503室打擾他的休息，製造噪音就是以噪制噪，以此報復。

對此，603室男子並無回應。但503室的住戶出面表示，自己回家後已經很小心不製造聲響，「在家連電視機都不敢看了」，更說自己和家人回家都是穿棉拖，「走路哪會有聲音？怎麼可能去騷擾到他。」

據報導，不只是岑阿姨家，68、69號樓兩個門棟3、4、5樓的居民也都因為該名男子發出的人為噪音飽受困擾。

有其他居民控訴天天被6樓男子吵醒，「有時候這個心臟被吵得撲通撲通亂跳，心臟病 被嚇出來了，確實受不了」，批評製造噪音的人，很明顯是故意造成他人的痛苦，而且是無差別攻擊。

監視畫面更拍到這名年約30-40歲的男子，手持鐵鎚在大樓走廊出沒。

據奉賢區閘園居民區黨總支書記官甜甜表示，「有用戶因為受不了長期噪音，已經搬走了。」

傅甜甜透露，居委自去年7、8月接到居民投訴後，第一時間與603室電話聯繫，但是溝通無果，也不配合居委工作；且603室自稱也受噪音困擾，要求居委自己調查。