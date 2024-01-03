回村創業年入30萬 湖南1新郎插秧機接親：比奔馳、寶馬拉風

益陽小伙瞿騰駿搭插秧機婚車，將新娘接回了家。（取材自瀟湘晨報）

「噠噠噠……」近日，湖南益陽小夥瞿騰駿乘坐插秧機婚禮車，將新娘接回了家。看熱鬧的人擠了一路，大家圍住這對「露天」新人狂要紅包。新郎以前都是在田裡開插秧機，「現在突然開到路上，感覺開它也挺帥的，比開奔馳（賓士）、寶馬還帥」。

瀟湘晨報報導，新娘楊素珍介紹，她和新郎瞿騰駿都來自農村，都是中專畢業就去長沙工作。2020年，在一次別人組織的聚會上，兩人認識了，「他要了我微信 ，加了後天天找我聊天」。就這樣，兩人順其自然地成了情侶。今年3月，瞿騰駿約新娘看電影，看完逛街時，「我隨口說，嫁給我好不好，她說好」。

他家經營農業合作社，有許多農機。兩人決定，把插秧機打扮成婚車來接親，「畢竟人一輩子只結一次婚，想要印象深刻一點，老了也值得懷念。」新娘說。

12月30日上午，在安化馬路鎮潺坪村，一台插秧機、四台拖拉機（耕田機） 和一台收割機帶頭的接親隊，由新郎帶頭，來到酒店，接上新娘。「噠噠噠噠…」，隨著六台農機啟動，這對「露天」的新人吸引了好多人圍觀，在一十字路口，數十人將其團團圍住，索要紅包，紅包發完了也不走。

「心潮澎湃，那種感覺」新娘說，看到擠得水洩不通的人群，她好開心，「感覺大家都知道我們結婚啦」。新郎則表示，自己之前都是在田裡開，「現在突然開到路上，感覺它也挺帥的，比開奔馳寶馬還帥，哈哈」。

「之所以選擇插秧機，不僅是為了新奇，還想表達對農業的熱愛。」新郎說，他常年在外工作，近年來回家發現，由於缺少年輕勞動力，村裡好多農田都荒蕪了。剛好家裡也有合作社，有很多農機，他決定回鄉創業，把荒地變成耕地。

據報導，他在2022年7月回村工作，目前合作社承包了1200多畝地，種植稻米、油菜，開展農機服務等，一年利潤 約30萬元（人民幣，下同）。「把好多荒地變回了耕地，挺有成就感」他表示，自己以後會紮根農村，把事業繼續擴大。

「哈哈，三年前自己用插秧機當婚車騙了個妹子回家務農，今天給朋友當司機，紅包必須給夠，不然油門起不來哦！」婚禮當天上午，蕭霖在朋友圈曬出駕駛插秧機照片，感慨這一段「奇緣」。

2020年12月，大學生蕭霖回村創業，也是用插秧機、收割機等農機把妻子接回家。瀟湘晨報導了他，當時他說，之所以這麼做，是想寓意農民有付出也有收穫，他們的愛情也是如此。當時他也表示，會紮根農村，把產業做大。