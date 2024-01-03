習近平為何高調紀念毛澤東？法媒分析背後「恐怖」動機

2023年12月26日，中共中央在北京人民大會堂舉行紀念毛澤東同志誕辰130周年座談會。座談會前，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等領導同志來到毛主席紀念堂瞻仰毛澤東同志遺容。（新華社）

中國國家主席習近平 去年底高調率領眾高層膜拜毛澤東陵寢，黨刊「求是」也事先發表文章歌頌毛澤東，不但稱毛是「國家的驕傲、中華民族的驕傲」，還用毛的稱號「人民領袖」來稱呼習近平。歐美媒體分析，習此舉是在宣告他是毛澤東的繼承者，但毛治下是一個政治重於經濟、民不聊生的時代，與習將國家安全置於經濟之上是一樣的立場，「習的這種說法其實是很恐怖的」，「非常值得世界關注」。

法廣網在元旦刊出一篇標題為「年終為毛澤東招魂 習近平恐懼什麼？」的評論，內容指出中共 黨刊「求是」在去年底為毛澤東定調：「中國出了個毛澤東，是我們黨的驕傲，是我們國家的驕傲，是中華民族的驕傲」、「毛氏遺產『具有超越時空的永恆價值』」，並用「人民領袖」來稱呼習近平。而不久後習近平率領政治局高官朝拜天安門廣場上的「毛主席紀念堂」，說了一大堆愛戴毛的話。

評論引述金融時報12月28日刊載學者曹辛分析稱，宣告當今中國領導人是毛未竟事業的繼承者，這是12月26日座談會習講話的核心內涵，非常值得世界關注。然而，習的這種說法其實是很恐怖的，因為對稍有記憶的中國人來說，「毛時代是一個政治黑暗、經濟凋敝，民不聊生的時代」。

評論指，毛澤東治下27年，連中國人民的基本溫飽都沒有解決，六○年代為了「黨內路線鬥爭」，更造成餓殍遍野。那是一個毛主宰下全中國從中央到基層整天鬥來鬥去，把人整得死去活來的年代，就連習近平的父親習仲勳，也在毛的獨裁下吃盡苦頭。

習近平為什麼隆重紀念毛澤東？評論引述華爾街 日報12月29日的文章稱，這與習20大登峰造極以來的不安全感有重大關聯。華爾街日報分析，在習近平2012年底上台前，中國經濟蒸蒸日上，外資蜂擁而至，「人們普遍抱有希望」，而這一切乃是源自於中共在六四之後，努力以經濟繁榮來換取執政合法性。但習與鄧小平以來的其他中共領導人不同，其他領導人都認同市場力量、經濟增長和有限自由，「相形之下，習近平卻將『國家安全』置於經濟之上，加強政府控制，把中共和他自己置於中國社會的核心的地位」。

評論稱，習近平上台後，加強言論控管，掃蕩維權律師，讓中國人愈來愈對改革不抱希望。習為了確保自己的權力，十年間以反腐消滅異己；在新冠疫情期間，又用極端的清零政策來保證自己延續統治的無虞，並帶來了經濟停滯的後果，民間甚至爆發了政治訴求極其強烈的「白紙運動」。

評論表示，經濟沒有起色、民間不滿聲浪，讓習近平的不安全感愈來愈重，於是採取更嚴酷的控制。從推出反間諜法嚇跑外企，到國安部代替宣傳部發出必須「唱響經濟」的威脅，一片肅殺氣氛，連黨媒「環球時報」前總編輯胡錫進一篇疾呼「文革絕不能翻案」的文章也被刪除。

評論最後說，過去在被問到文革是否會重現的話題時不少人總覺得有點天方夜譚，現在，中國人感覺到文革的影子無處不在。