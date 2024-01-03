換流動資金 王健林再賣上海萬達廣場

萬達集團董事長王健林。(取材自澎湃新聞／東方IC圖)

中國地產大亨王健林再次出售位於一線城市的萬達廣場。為了換取流動資金，此前上海松江萬達廣場、周浦萬達廣場被大家保險 接手，而上海金山萬達投資 廣場近期也發生股權變更。大連萬達商業管理集團去年12月27日退出該公司股東名單，新股東為蘇州聯商貳號商業管理有限公司，其為中聯基金旗下公司，也是該公司近期接手的第四家萬達廣場。

澎湃新聞報導，上海金山萬達廣場投資有限公司註冊成立於2013年4月2日，註冊資本11518萬元人民幣，該公司旗下擁有上海金山萬達廣場，經營範圍包括：商業廣場投資，建築工程施工，日用百貨銷售，自有房屋租賃，停車場管理服務。

按照王健林先前的計畫，萬達集團將出售其在全國範圍內的部分萬達廣場以換取流動資金。萬達方面一直和險資金融機構接觸。

2023年12月25日，太倉萬達廣場投資有限公司的大股東由「大連萬達商業管理集團股份有限公司」變更為「蘇州聯商叁號商業管理有限公司」；同時，公司的法定代表人由張晶變更為牟舟。12月26日，湖州萬達投資有限公司發生工商變更，原全資股東大連萬達商業管理集團股份有限公司退出，新增蘇州聯商伍號商業管理有限公司為全資股東，同時公司法定代表人、執行董事兼總經理由張晶變更為牟舟。

12月29日，廣州蘿崗萬達廣場有限公司發生股權變更，大連萬達商業管理集團股份有限公司退出該公司股東，由蘇州聯商肆號商業管理有限公司100%持股。而這三家接盤的公司——蘇州聯商叁號商業管理有限公司、蘇州聯商伍號商業管理有限公司、蘇州聯商肆號商業管理有限公司均為中聯基金旗下公司。

官方資料顯示，中聯基金的核心業務是以REITs為核心的不動產金融業務，以不動產證券 化為切入點並向兩端延伸，形成不動產投資孵化、不動產證券化投資、證券化產品投資三大業務線，布局各主題不動產全業務鏈。