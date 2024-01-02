武漢雕塑1家3口變5口 中網友嘲諷：讓雕像多生幾個吧

2017年落成的漢口江灘公園江邊雕像原為一家三口（左），近期座雕像變為一家五口（右）。（取材自長江日報）

湖北武漢 漢口公園的一件知名雕塑「美好未來」最近發生變化。原來一對夫婦帶領一個孩子的三口之家，變成了帶領三個孩子的五口之家，眾多中國網友嘲諷，「自己養不起孩子，讓雕像多生幾個吧。」

自由亞洲電台報導，中國街道上的藝術雕塑往往被賦予政治使命。這件雕塑位於漢口江灘公園露天劇場附近的江邊，雕塑背景造型是一個圓環，圓環前面有五個人，其中兩個成年人、三個小孩。雕塑的場景看起來像是一家五口，父母帶著孩子出來玩耍，最右邊的孩子還帶著一個滑板車。

雕像為何由「一孩變三孩」，許多網友認為政府試圖透過上述變化，呼籲民眾多生孩子。武漢居民牟先生表示，這是因為官方在暗示民眾多生孩子，代表官方最新生育政策。

牟先生指出，最新生育政策基本上沒什麼大的作用，因為經濟下滑，生活水準下降，大家擔心的是生了孩子養不起，孩子長大以後結婚買不起房子。

長江日報2023年12月30日報導，一位在附近擺攤的民眾介紹，這個雕塑原來是「一家三口」，已存在數年。此前是一對父母牽著一個孩子在玩耍，大概在一周前，「一家三口」變成了「一家五口」。

該報表示，華中科技大學人口與政策研究所所長石人炳認為，江灘雕塑「一孩變三孩」的出發點是為了宣傳三孩政策，在國家政策改變之後，對相關的宣傳形式和內容進行調整是正常的。

有網友在微博評論區留言，「等房價、醫療以及教育費用降下來，才會有生育的積極性。」還有人說：「我是『80』後，出生時被罰款2500多元人民幣（約350美元），先把當年的罰款全部退回再說多生孩子。」另有網友嘲諷，「那就讓雕像多生幾個吧。」

武漢居民潘女士說：「上個世紀九十年代，農村二胎間隔不到4年，就要把二胎打掉。有的人懷孕8個月也要做引流或拉到醫院強制墮胎 ，現在又要人家生三胎。」

中共 中央政治局於2021年5月31日召開會議，宣布實施三孩生育政策。但中國新生兒出生率依然下跌，2024年1月17日，中國國家統計局將公布2023年新生人口，有機構預計新生兒為788萬，比較前一年減少了168萬。