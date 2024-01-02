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臭鱖魚披薩、毛豆腐披薩…美國小伙靠「爆改」披薩火了

世界新聞網／輯
毛豆腐披薩。（取材自央視）
毛豆腐披薩。（取材自央視）

在安徽省黃山市南溪南村，來自美國亞利桑納州的卓文(Adrien Brill)經營著一家獨具特色的披薩店。熱愛中國文化的卓文曾拜師學習徽菜製作，自創了「臭鱖魚披薩」、「毛豆腐披薩」等各式中西結合的美食，征服了爺爺奶奶的味蕾。

毛豆腐顧名思義就是「長毛」的豆腐，將豆腐發酵醃慢慢長出白毛，至少需要4到5天。臭鱖魚則是安徽省黃山市一帶的特色菜餚，用鱖魚製成，也是徽菜的代表之一。

央視報導，卓文是位「洋女婿」，因為愛情留在了中國安徽，和妻子小邱一起開了一家鄉村披薩店。卓文最拿手的是傳統義大利披薩，但村裡的爺爺奶奶卻對這個塗滿醬料的「外國大餅」毫無興趣。

卓文決定與妻子一起開始了本土化嘗試。他們一開始用村裡的豆製品製作辣椒炒豆腐乾披薩，妻子試吃後給出的評價是「好吃，但是普通」。

他們希望披薩可以更驚艷、更有特色，卓文想到了徽菜裡的臭鱖魚，這次嘗試得到了食客和村民的一致好評。

臭鱖魚披薩收穫了不少粉絲，但卓文覺得還不夠，他又打起了毛豆腐的主意。妻子的外婆當起了卓文的技術指導，醃辣椒、炒筍子、炒豆乾，卓文學得有模有樣，外婆也教得不亦樂乎。

原本卓文還有點擔心，怕毛豆腐披薩味道不好，實際吃起來很有口感。

臭鱖魚披薩和毛豆腐披薩得到了村民的一致稱讚，它們也成了卓文披薩店的招牌菜，每天供不應求。

安徽省黃山市南溪南村一位奶奶詢問披薩是什麼東西。（取材自央視）
安徽省黃山市南溪南村一位奶奶詢問披薩是什麼東西。（取材自央視）

義大利 亞利桑納州

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