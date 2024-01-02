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武漢催生 雕塑「添丁」1家3口變5口

中國新聞組／北京2日電
武漢漢口江灘雕塑「一孩變三孩」。（取材自長江日報）
武漢漢口江灘雕塑「一孩變三孩」。（取材自長江日報）

中國近年鼓勵生育，湖北武漢一處公共景觀雕塑近日就由「一家三口」變為「一家五口」，潛移默化鼓勵生孩子。

中央社綜合長江日報、中國網報導，武漢漢口江灘公園露天劇場附近一座標誌性雕塑最近由「一孩變三孩」。雕塑背景造型是個圓環，圓環前面有五個人，其中兩個成年人、三個孩童。雕塑場景看起來像是一家五口，父母帶著孩子出來玩耍，最右邊的孩子還帶著滑板車。

市民表示，雕塑原來是「一家三口」，已經存在數年。先前是一對父母牽著一個孩子在玩耍，去年底時「一家三口」變成「一家五口」。對比2020年6月的照片，「一家三口」到「一家五口」，最大區別在於增加了兩個小孩。

武漢一處公共景觀雕塑由「一家三口」變為「一家五口」，潛移默化鼓勵生孩子。圖為20...
武漢一處公共景觀雕塑由「一家三口」變為「一家五口」，潛移默化鼓勵生孩子。圖為2020年6月，漢口江灘旁的「一家三口」雕像圖。（取材自長江日報）

雕塑作者、中國國家一級美術師郭雪表示，「一家三口」的雕塑的雕塑名為《美好未來》，是個情境雕塑，初衷是希望以一個家庭來反映生活的美好，造型有「花好月圓」的寓意。

對於江灘管理部門希望雕塑能「添丁」，郭雪經過多方考量後，在作品女性人物左側增加了兩個孩子的形象。

華中科技大學人口與政策研究所所長石人炳表示，江灘雕塑「一孩變三孩」的出發點是為了宣傳「三孩」政策，在中國國家政策改變之後，對相關宣傳形式和內容進行調整是正常的。

中國國家統計局2023年初曾公布，2022年出生人口956萬人，死亡人口1041萬人，人口比上一年年底減少85萬人。這是1960年代初時任領導人毛澤東領導「大躍進」運動、中國遭遇大饑荒以來的人口首次下降。

據官方數字，中國目前人口約為14.118億人。

中國的生育率多年來一直在下降，促使政府發布系列政策試圖以減緩這一趨勢，但已實施兩年多的「三孩」政策效果不彰。

武漢

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