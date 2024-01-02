雲南鸚鵡罵遊客「傻逼」 掰不回來還教會其他鸚鵡

雲南野生動物園會罵人的鸚鵡小灰。（視頻截圖）

近日有遊客發視頻稱，在雲南野生動物園 被一隻鸚鵡罵了。視頻顯示，一名遊客對鸚鵡說「哈嘍」，但鸚鵡卻以「傻逼」回應，該遊客震驚道：「啊？牠罵我？我被鸚鵡罵了。」據悉，這隻鸚鵡「矯正一年，被牠罵了一年」，不只還沒掰回來，甚至還帶壞了別隻鸚鵡。

上觀新聞報導，這隻罵髒話的鸚鵡叫小灰，其實早在2022年8月就有媒體報導過小灰罵人的事，小灰一度還因「罵人」而走紅。雲南野生動物園工作人員表示：「這種情況之前也有過，工作人員也是一直在不斷矯正牠，但沒給掰回來。」

動物園工作人員周女士當時稱，小灰非常聰明，本身就會「你好」之類的簡單詞彙，但由於來來往往的遊客多，小灰可能慢慢學到其他不好的詞彙。如今一年過去了，看來小灰的「改造成果」並不如意。

周女士表示：「（之後）我們還是會正向引導牠，盡量讓牠避免說這樣的詞彙。」

據悉，另一隻鸚鵡大灰也學會模仿遊客和小灰的對話；視頻中，大灰先是模仿遊客說「還罵人嘞」，隨後又模仿小灰說了一句髒話。