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新年「開門黑」 中國國足39年首輸香港隊

中國新聞組／北京2日電
中國國足2024年的第一場比賽敗給實力遠不如自己的中國香港隊。（取材自微博）
中國國足2024年的第一場比賽敗給實力遠不如自己的中國香港隊。（取材自微博）

亞洲盃前的第三場暖身賽，中國男足1：2慘遭中國香港隊逆轉，不僅遭遇新年「開門黑」，下半場還有三人被紅牌罰下；這是國足時隔39年再一次輸給中國香港隊。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，世界排名第79的中國男足，1日在阿布達比與排名第150的中國香港隊進行國際足總A級熱身賽，由於比賽雙方都有保密需求，因此全程封閉進行。

中國隊由吳曦攜手王上源、吳少聰、李磊、劉殿座等先發，中國香港隊由艾華頓攜手李毅凱、茹子楠、陳晉一、祖連奴、鄭兆均、陳俊樂、安永佳等出戰。

第九分鐘武磊射門被撲，隨後譚龍跟進補射得手，幫助國足取得1：0領先。但下半場風雲突變，王上源第51分鐘吃到紅牌出場，此後中國香港隊短時間內連續打進兩球逆轉比賽。

國足在落後的情況下，又有一名教練團成員和吳少聰先後吃到紅牌，最終三張紅牌和1：2失利的結果，可謂輸球又輸人。

四天前，國足剛在與阿曼的國際A級熱身賽中0：2告負，因此國足上下都渴望以一場勝利為2024年征程開個好兆頭，沒想到再次遭遇當頭一棒。

據足協官方統計，中國國足與中國香港隊過去27次交鋒，18勝7平2負，此前唯一一場失利，是1985年5月19日的世預賽，這場比賽是國足時隔39年再次輸給中國香港隊。

騰訊報導指出，中國隊最近3場比賽1勝2負，唯一一場勝利僅是擊敗阿聯酋當地的乙級球隊，而中國香港隊紙面實力遠不如中國隊，所以賽前不到兩成的球迷相信中國香港隊能擊敗中國隊。

據報導，馬上亞洲盃就將打響，網路論壇許多人表示，這樣的國足真的令人失望透頂，沒有啥盼頭了。

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