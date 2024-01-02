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哈爾濱洗浴中心客流量翻倍 想搓澡得排隊兩、三小時

中國新聞組／北京2日電
洗浴場排滿行李。（視頻截圖）
洗浴場排滿行李。（視頻截圖）

黑龍江省哈爾濱這個冬天大批南方遊客湧進， 除中央大街、索菲亞教堂、冰雪大世界等熱門景點，到洗浴中心體驗「搓澡文化」也成為熱門行程。但有遊客表示洗浴中心人滿為患，想搓澡要排隊兩、三個小時。對於旅遊暢旺，黑龍江甚至致函感謝海內外遊客：「您的傳揚，把咱們都『整不會了』」。

來源：YouTube

極目新聞報導，在社群媒體上，哈爾濱以「東北凍梨」、「冰雪大世界蹦迪」、「洗浴中心過夜」等東北特色爆火出圈。來自廣東潮汕的遊客林莉表示，「到哈爾濱後，當地的計程車司機叫我們『南方小馬鈴薯』」，身為土生土長的南方人，一直懷抱著哈爾濱看雪的心願，還要體驗「搓澡文化」。

據報導，哈爾濱的幾家網紅洗浴中心人滿為患，遊客「米可」也想體驗哈爾濱聞名的盥洗文化，她選擇評價最好的盥洗中心之一，門票是每人168元人民幣(約23.7美元)，可以休息過夜和行李寄放。到達後，米果發現洗浴中心的人比她想像的還多，想要搓澡要排隊兩、三個小時。

由於疲憊，她們一行人想放棄搓澡直接休息，但休息區也坐滿人。米可說，「哪裡都是人，就連餐廳椅子上都是人，沒有任何睡覺的地方」、「人太多了，澡堂子根本放不下那麼多人」。

至於遊客湯先生為了避開人群，選擇相對小眾的洗浴店，套票68元的價格，可以體驗按摩搓澡，雖然沒有很多高檔盥洗中心的免費水果供應，但在南部長大的他體驗感還不錯。

報導指出，哈爾濱市康安路的一家網紅養生湯泉館經理表示，最近一個月來店裡增加許多南方客人，店裡至少三分之一是南方客人。另一家洗浴中心的經理也說，「每天都有拉著行李箱的人來店裡。」大概一個月前，店裡來的顧客突然變多，平常每天300-400人，近一個月客流量直接翻倍。

據哈爾濱日報報導，飛豬數據顯示，2023年12月以來哈市飯店預訂量較去年大幅增加超過7倍；攜程數據顯示，哈市飯店訂單量較上季成長118%。

對於這一波「潑天富貴」，繼日前黑龍江省委副書記張安順要求哈爾濱「把握機遇」，據澎湃新聞報導，黑龍江旅遊工作聯席會議辦公室發布「致海內外遊客朋友們的新年感謝信」，信中表示，五彩斑斕的「小公主」、「小金豆」們徜徉在大街小巷；「我們感謝您的熱情宣傳。您發的每一個朋友圈、每一條短視頻、每一篇遊記，都是對龍江最好的推介」、「這個冬天，您的傳揚，把很多龍江人都『整不會了』，讓我們感動淚目，您的鼓勵支援，真頂！」

洗浴場人龍排隊。（視頻截圖）
洗浴場人龍排隊。（視頻截圖）
哈爾濱中央大街為熱門景點。（取材自微信）
哈爾濱中央大街為熱門景點。（取材自微信）

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