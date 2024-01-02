清華推開放校園 與北大出入互通 參觀名額增5成

北京清華大學1月1日起，將每日進校參觀人數由8000人提高至1.2萬人以上。（中新社）

中國的大學須經安檢才可進入校園，且對民眾進入人數有限制。北京的清華大學宣布，1月1日起，與北京大學師生實行互通，民眾進校參觀人數亦增加五成，由每日8000人增加至1.2萬人以上。清華大學還將探索工作日校園開放，逐步實現校園保持常態化開放狀態。

清華大學1月1日在官方微博 及「行在清華」微信 公眾號公告，宣布與交流合作緊密的北京大學，即日起實現兩校師生暢行互通，學校將在當事人同意後，向對方提供身分證資訊核驗權限，逐步實現身分長期報備。

在資訊核驗權限互動前，清華師生員工可憑新版學生證、工作證、校園卡經過人工核驗進入對方校園。

另，清華大學也將提高周末、節假日社會民眾校園參觀可預約數量，由原本的8000人增加至每日1.2萬人以上。清華大學還將探索工作日校園開放，逐步實現校園保持常態化開放狀態。

早前，有北大副教授認為大學自由出入是天經地義，因不滿出入校園要查證，這名副教授甚至「跨欄」進出校門，多次與學校保安發生摩擦。事件引起中國社會輿論探討大學校園應否開放的問題。北京大學、人民大學等大學已先後對校園開放和管理作出調整。