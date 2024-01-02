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中國2023年票房達549億元 國產電影占比83%

記者賴錦宏／綜合報導
中國2023年全年電影總票房達人民幣549.15億元，但幾乎是國產片的市場。（中新社）
中國2023年全年電影總票房達人民幣549.15億元，但幾乎是國產片的市場。（中新社）

據界面新聞報導，2024年元旦檔（2023年12月30日至2024年1月1日中午）中國電影總票房已經突破人民幣13.11億元（約1.85億美元），刷新中國影史元旦檔票房紀錄。2023年全年，中國電影票房為人民幣549.15億元（約77.58億美元），其中中國國產影片票房占比為83.77%。

香港文匯網指出，2023年，中國國產本土電影進一步鞏固了「主角」地位，票房榜前十名均為國產電影，曾經炙手可熱的好萊塢超英大片逐漸式微，彰顯中國電影疫後強勁復甦。報導稱，中國觀眾更偏愛笑中帶淚、真實改編的本土故事，「真實事件改編」成票房密碼。

數據顯示，2023年全年中國電影票房突破億元的影片共73部，其中國產影片50部，包括：「滿江紅」、「流浪地球2」、「孤注一擲」等。中國國產片年度票房超過460億元。

至於進口片能擠進去年中國電影年度票房榜前30名的只有「速度與激情10」（Fast X，台灣譯為「玩命關頭X」）、「巨齒鯊2」（Meg2:The Trench，中美合拍）、「鈴芽之旅」等七部，好萊塢影片在中國市場「集體失寵」，表現多不如預期。

好萊塢 香港

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