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新聞焦點／2024經濟關鍵年 中國3大要務

香港特派員李春

中國的2024年，不算大事之年，卻是中國經濟關鍵的一年。其關鍵性其實不在於備受猜測的經濟增速起落，而在於應對內部五大問題和面對外部三性，於是這一年要看與往年不同的三件要務。

2024年中國經濟的內部五大問題和外部三性，是去年12月北京召開中央經濟工作會議時排定的。內部五大問題，即需求不足、產能過剩、預期偏弱、風險隱患，國內大循環堵點；所謂外部三性，即外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性。

中國經濟月月都有事，但要留意的主要是今年特有，對經濟有全局有影響之要務，首先一個要數全國經濟普查。

中國有三大周期性普查項目，即人口普查、經濟普查、農業普查。其中第五次全國經濟普查時間點，是2023年12月31日，但進入現場入戶登記階段是今年1月1日，由於元旦假期，普查鋪開實際是1月2日，中國人多地廣，普查員需要數以百萬，這時群起出動，還是一件轟動之事。而入戶登記也要四個月時間，然後按進度推進。

經濟大普查算是國情國力總調查，也被稱為經濟大體檢，今年經濟工作也會受到普查的影響。

說今年經濟工作會受到普查的影響，與第二件大事有關，那就是中共領導層為今年的年分定性之一，是說今年是「實現十四五規畫目標任務的關鍵一年」。

中國的經濟和社會發展，五年一規畫，現在正推行的是「第14個五年規畫」，這一規畫到今年是「時間過半、任務過半」，所以才關鍵。按慣例，中央明年要召開本屆五中全會，作出制訂第15個五年規畫的決定，這就是今年對第14個五年規畫來說的關鍵之處。而下一個五年規畫，當然要根據第五次經濟普查的結果來定出，由之我們說兩件大事，即經濟普查和推進第14個五年規畫，就成了今年中國經濟兩件相當重要的大事。

就作為今年第二件經濟大事而言，今年一大任務是確保實現14個五年規畫的目標任務。

早前國家發改委主任鄭柵潔向人大常委會提交了第14個五年規畫和2035年遠景目標綱要實施中期評估報告，其中特別承認，「國內外發展環境發生重大深刻變化，給全面完成綱要目標任務帶來困難和挑戰」，於是完成目標任務就有相當的難度。看到這點，才會明白中共決策層定今年年分定位的用意。

第三件大事，也跟中共對今年年分定位有關，是特別提出今年是「新中國成立75周年」。中共建政周年紀念，按慣例是「十年一大慶，五年一小慶」，今年75周年，本應是小慶之年，但中共決策層特別點明這一年分意義，應有特別用心。

也是慣例，中共建政十周年多會舉行大閱兵，而一年內所有政治、經濟、軍事、文化甚至外交活動，都與這「十年大慶」關連，也稱為「獻禮」。於是就經濟層面而言，其目標也會與平時有些不同。中共點出今年建政75周年且作為年分定住，顯然有提高重視、提升慶典規格等用意。

慮及此，會預估中共決策層對今年各方面的工作要求，就會與別的年分不同，方方面面都要配合，經濟層面就更加會以一個「穩」字為重點，更進一步就不僅要穩住方方面面，還要創造出榮景，這就決定政策實施的軟硬、目標確定的高低，都可能有所不同。

中共 人口普查

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