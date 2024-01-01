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「挖呀挖」黃老師 神隱半年已當媽

記者賴錦宏／綜合報導
洗腦神曲「挖啊挖」黃老師近日又重新現身。（取材自微博）
洗腦神曲「挖啊挖」黃老師近日又重新現身。（取材自微博）

湖北武漢幼兒園黃老師（黃瓊）去年因在抖音分享教唱的「小小花園」片段暴紅，被網友被封為「挖呀挖老師」；但人紅是非多，她之後也因直播帶貨成為網友攻擊的目標，有人毒舌抨擊她素顏樣貌、身材等，黃老師隨後突然「消失」半年多，如今重新現身後，她已經擁有了「媽媽」新身分。

據中國媒體報導，「挖呀挖」兒歌老師新歌直播逾10萬人捧場，但黃老師一曲暴紅後，網上出現不同的質疑。

黃老師日前接受中國日報網專訪時透露，「從小就喜歡笑，影片能夠治癒到大家是我的榮幸，要說遺憾的是沒把事情做好，從來沒有想過，自己直播間會有10萬+的時候，我自己說話時沒有意識到這一點，導致有很多輿論，面對輿論時一度感到害怕。」

「但是那個時候寶寶已經在肚子裡面，為了孩子健康著想，就算再焦慮也要保持心情平靜，現在已經半年過去了，回想一下之前經歷的這些事情，就會覺得一句話：『輕舟已過萬重山』」。

第一次當媽的她，在受訪時數度淚崩，且拍攝過程中還不斷傳出嬰兒啼哭聲音。她表示，變成媽媽後覺得很幸福、很開心，小孩的一言一行、大笑哭鬧都會牽動她的心，也很欣慰孩子能健康出生。回首去年的經歷，黃老師說，「一個詞的話就是堅強吧，面對任何困難問題的時候，就堅強勇敢地去面對吧」。

洗腦神曲「挖啊挖」黃老師近日又重新現身。(取材自中國日報)
洗腦神曲「挖啊挖」黃老師近日又重新現身。(取材自中國日報)

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