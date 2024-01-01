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4年離婚戰落幕 當當網創始人李國慶：自由身

中國新聞組╱綜合報導
當當網創始人、響璫璫董事長李國慶在節目中透露了自己已經離婚，成為自由身。(視頻截圖)
當當網創始人、響璫璫董事長李國慶在節目中透露了自己已經離婚，成為自由身。(視頻截圖)

當當網創始人、響璫璫董事長李國慶日前參加廣東衛視財經郎眼特別節目「問答八方」中，透露自己已經離婚，成為自由身，他還回應了此前網傳和女演員葉璇的緋聞，李國慶表示兩人沒有單獨約過會，並稱葉璇是為了支持公司的圖書公益直播，不希望這種事被炒作。

九派新聞報導，李國慶和妻子俞渝2018年開始就多次上演「互撕」戲碼，被問到「誰先提的離婚」時，李國慶情緒激動地表示，「誰先提的結婚都有爭議，明明是她（俞渝）求的婚」，之後表示，真離了，自己現在是自由身，這意味著李國慶長達四年多的「離婚大戰」終於落幕。

李國慶在節目中表示，「20多年夫妻一場，曾經一起做當當不說誰貢獻大小，因為經濟原因或者公司決策原因不能走下去，確實感到遺憾。好合好散多體面，為什麼要撕破臉皮的讓大家吃瓜，這是我最大的遺憾。」並表示現在雙方有事都是通過律師溝通，都不聯繫不說話了。

根據證券時報報導，2019年10月，李國慶在參加「夢想家」節目中，談到被俞渝逼宮細節時，突然將手邊的水杯用力摔碎，強調俞渝用陰謀詭計逼自己離開；俞渝發長文控訴，指責李國慶並非凈身出戶，拿走家中1.3億現金；還指責他每件事都在撒謊；2019年11月底，李國慶與俞渝離婚案在北京開庭，主要爭議點就是圍繞當當網股權分配展開，但雙方沒有達成共識。

李國慶這次也有在節目中澄清俞渝指控的「帶走1.3億」一事。他指出，當當上市時候套現美金1.3億，自己和俞渝平分的錢，每人都這麼多，「她（俞渝）也有，不是就我有」。

葉璇親密同框大她15歲CEO李國慶惹議。(取材自微博)
葉璇親密同框大她15歲CEO李國慶惹議。(取材自微博)
李國慶與俞渝。(取材自微博)
李國慶與俞渝。(取材自微博)

證券 緋聞

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